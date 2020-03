¿Qué ha pasado con los resultados del test de coronavirus de Adamari López? La presentadora puertorriqueña estaba a la espera de recibir sus resultados el pasado lunes; sin embargo, aún no se ha informado nada. ¿Qué está sucediendo? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado sábado Telemundo informaba a la agencia de noticias EFE que Adamari López no estaría conduciendo por ahora el matutino de la cadena como medida preventiva puesto que había estado cerca de alguien que había sido posteriormente diagnosticado con coronavirus, por lo que debía de permanecer en cuarentena hasta que el test médico al que se sometió determinara si tiene o no el virus. La propia Adamari entraba en vivo el lunes vía Skype desde su casa en el programa para confirmar la información y contar que aún se encontraba a la espera de los resultados. “Si todo sale bien, como yo espero, espérenme mañana que voy para allá”, compartía esperanzada la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje. Image zoom Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari, sin embargo, no apareció el martes en el show de Telemundo, generando gran preocupación entre sus seguidores y televidentes del show. “¿Qué pasó con los resultados de Adamari?”, se podía leer entre las decenas de mensajes que inundaron las diferentes publicaciones de Un nuevo día en Instagram. La conductora tampoco se dejó ver este miércoles en el show y de los resultados de su test de coronavirus no se ha comentado aún nada, por lo que sus seguidores continúan a la espera de saber qué ocurre. People en Español se puso en contacto con la publicista y mánager de Adamari, Conchita, y nos confirmó que la conductora aún no ha recibido los resultados del test que se realizó la semana pasada para descartar que esté contagiada, motivo que le ha impedido reincorporarse a su puesto de trabajo. Mientras continúa a la espera de los resultados, la copresentadora de Un nuevo día permanece en cuarentena en su casa, donde está siendo muy bien atendida por su pareja, el bailarín español Toni Costa, quien no ha dejado de mimar a la presentadora durante su aislamiento voluntario. Advertisement

