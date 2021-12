¿Qué carrera universitaria estudió Adamari López? Aunque siempre tuvo claro que quería dedicarse al medio artístico, la carismática presentadora nunca dejó de lado sus estudios y se graduó en la Universidad del Sagrado Corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero como actriz de exitosas telenovelas –entre las que destacan Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor– y ahora como conductora en la televisión de habla hispana en Estados Unidos, Adamari López se ha ganado a pulso ser hoy en día uno de los rostros más reconocidos y queridos de la pequeña pantalla gracias a su talento e inigualable carisma. Aunque desde niña comenzó a construir una carrera en el medio artístico, la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) nunca dejó de lado sus estudios a petición de su padre, quien consideraba que lo más importante era tener una buena educación bajo la manga. De hecho, según reveló la propia Adamari años atrás en su libro autobiográfico 'Viviendo', esa fue la única condición que le puso su progenitor para que pudiera perseguir su sueño de ser actriz. Así, llegado el momento y mientras continuaba desarrollándose profesionalmente en el terreno de la interpretación, la presentadora también comenzó a estudiar en la universidad. Segura de querer dedicar su vida profesional a la actuación, la mamá de Alaïa no dudó en decantarse por una carrera universitaria que fuera de la mano con su pasión. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Finalmente, tras años de estudio, Adamari se graduó en la Universidad del Sagrado Corazón, en su Puerto Rico natal, con un título en Comunicaciones con concentración en Publicidad. Si bien nunca llegó a ejercerlo como tal, la conductora reconoció que le sirvió para su desarrollo personal ya que aprendió que era clave trabajar y mantenerse en la mente de la gente, por lo que aplicó "ciertas estrategias publicitarias a su vida" que le dieron las herramientas para saber cómo venderse y conseguir los proyectos que deseaba y así posicionarse bien en su carrera artística. Sin embargo, nade la funcionó tanto como haber sido y seguir siendo ella misma, tal y como admitió en su libro. "Ser tal cual soy es una de las cosas que más me unen a la gente porque ellos lo sienten y me conocen como soy y contra eso no hay estrategia publicitaria que valga". Adamari López Adamari López | Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque empezó también una maestría en Relaciones Públicas en este caso no la llegó a terminar ya que justo en ese momento de su vida se le presentó la oportunidad de comenzar a trabajar en México de la mano de Televisa y no se lo pensó dos veces a la hora de ir tras sus sueños.

