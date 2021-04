"Es como si tuviera un marido nuevo": Adamari presume cambio de look de Toni "Se ve tan guapo", no dudó en expresar la presentadora a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa conforman una de las parejas más bellas y queridas del medio del espectáculo. Lejos de debilitarse, el paso de los años no ha hecho más que fortalecer la bella historia de amor que surgió entre la carismática copresentadora de hoy Día (Telemundo) y el bailarín español hace justo una década en el programa Mira quién baila (Univision). "No se crean nada. Nada que ver. Todo está genial como siempre. A la prensa le encanta inventar para que la gente vaya a ver el chisme y así crear movimiento en la web y vistas", escribía el instructor de Zumba hace apenas unos días a través de su perfil de Instagram frente a los rumores malintencionados difundidos por algunos medios que dejaban entrever que su relación atravesaba un bache. Nada más lejos de la realidad. Más enamorados que nunca y con la complicidad de siempre, Adamari y Toni se dejaron ver juntos este domingo en un vídeo que compartió la conductora puertorriqueña por medio de su página de Facebook en el que la mamá de Alaïa se deshace en elogios hacia su pareja con motivo de su cambio de look, mismo que la también actriz no tardó en presumir. "Se acaba de rapar el pelo y se acaba de hacer un tratamiento y yo siento que se ve tan guapo, es como si tuviera un marido nuevo", aseguró de lo más picarona la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor. Adamari López Image zoom Adamari presume nuevo look de Toni | Credit: Facebook Adamari López "Me encanta cómo se ve", expresó la presentadora, quien con más de 5 millones de seguidores solo en Instagram es uno de los talentos de Telemundo más populares en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos esos cambios que tú te haces me motivan muchísimo", agregó entre risas. Como era de esperar, el vídeo generó gran revuelo entre los incondicionales seguidores de Adamari, recibiendo miles de comentarios en apenas unas horas. "Me encanta la familia que tienen. Se ve mucho amor y respeto", comentó una seguidora.

