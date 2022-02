Adamari López presenta por primera vez a su segunda mamá: "Ella cuidó de mí" La conductora compartió un video de la mujer que ha cuidado de ella en los momentos más duros de su vida, durante su embarazo, su enfermedad respiratoria y mucho más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con los ojos chispeantes y llenos de emoción, Adamari López hizo algo que también ha conmovido a ese público que tanto la quiere. Ocurría en Colombia, hasta donde la conductora se trasladó con Alaïa unos días para disfrutar del tiempo juntas. Pero hubo otra razón muy especial que le llevó a este hermoso país. Una persona que ha sido su ángel de la guarda, protectora y cuidadora por más de una década. Se trata de Carmen, su "mamá colombiana", como ella la llama y la mujer que ha compartido con ella algunos de los momentos más hermosos y también más duros de su vida. Desde la llegada de Alaïa hasta su ingreso urgente en el hospital, incluso su mal de amores. A través de su pefil de Facebook y con un video entrañable, Adamari presentó orgullosa a una de las bendiciones más importantes de su vida. "Ella es Carmen, ella cuidó de mí y me ayudó muchísimo por casi 13 ó 14 años", comienza esta grabación desde tierras colombianas. "Por mucho tiempo Carmen estuvo conmigo, me cuidó, fue cómplice, fue consejera, me abrazaba en los momentos difíciles, reía conmigo en los momentos lindos, estuvo cuando deseaba tener Alaïa y después cuando llegó", explica con nostalgia. Desafortunadamente, hace meses la señora Carmen tuvo que regresar a su país para cuidar a uno de sus hijos, lo que supuso salir del hogar de Adamari y separarse de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Decidió regresarse, yo la extraño muchísimo, Alaïa también, pero ahora está aquí, está feliz y en esta oportunidad que tuve de venir a Cartagena me esperó en el aeropuerto... Aquí se ha venido a hacernos compañía", dijo encantada de la vida. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López El amor que se tienen traspasa la pantalla. Abrazadas y cabeza con cabeza ambas mujeres derrocharon un cariño muy especial que la distancia no puede romper. Aunque la separación geográfica existe, la unión entre ambas es para siempre. "Me cuidaste cuando estuve en el hospital, cuando estuve enfermita, me consentiste haciéndome comidas, me has dado los mejores consejos en el amor, en la vida, hemos sido cómplices, así que gracias por todo ese cariño Carmencita", terminó este video casero con los ojitos acuosos. Alaïa Alaïa y Carmen | Credit: IG/Adamari López Adamari y su pequeña pasaron unos días de descanso y desconexión en tierras colombianas en los que además disfrutaron de la playa, del baile y del cariño de su gente. ¡Inolvidable!

