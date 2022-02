"Les voy a presentar a mi novio": el mensaje de Adamari López en San Valentín Adamari López celebra el amor de sus amigos, familia, colegas, admiradores, y sobre todo de su pequeña Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llega el 14 de febrero y aunque Adamari López no lo celebrará en pareja, sí lo hará con todo el amor de sus amigos, familia, colegas, admiradores, y sobre todo de su pequeña Alaïa. La presentadora boricua, que el año pasado atravesó por la triste separación del padre de su hija, Toni Costa, no pierde el sentido del humor y ha compartido en Instagram un gracioso mensaje. "Les voy a presentar a mi novio", dijo López en un video. Luego, ella misma responde: "Cuando tenga". El mensaje de la presentadora ha causa mucha risa en sus miles de seguidores, quienes también la felicitaron en esta fecha. "😂😂😂😂👏👏👏👏👏 maravillosa"; "gracias por hacerme reír a diario... Ada feliz día del amor y la amistad abrazos a la distancia🔥🔥😍😍🙌🙌❤️❤️"; "hermosa. Feliz día del amor. Y que Dios te premie con un gran amor"; "feliz Día ! lo tendrás y te deseo mucha felicidad 🙌", le dijeron. Pero López no dejó pasar la ocasión de felicitar en serio al gran amor de su vida, su hija Alaïa, y compartió hermosas fotos con motivo de San Valentín. "Por siempre mi amor ❤️!!! Te Amo @alaia", le dejó saber a su pequeña. Luego de varios rumores sobre su separación, la boricua informó el pasado mayo que estaba separada del bailarín español. "He tomado la decisión de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación", comunicó. "Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá", expresó. "Ahora, lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que ya no son pareja, Costa y López han sabido mantener una relación armónica, como la familia que son. Recientemente fueron vistos juntos y felices en un partido de fútbol en el que Alaïa metió un golazo en la portería contraria que hizo gritar de emoción a su mamá.

