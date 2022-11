¡Adamari López por fin presenta al apuesto galán que le cautivó en Turquía! "Mírenlo ahí" "¿En dónde se consigue ese hombre?" ¡Lo estuvo buscando y parece que lo encontró! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre divertida y decidida a disfrutar de la vida, Adamari López partió rumbo a Turquía hace unas semanas para conocer el país que a tantos hombres guapos alberga. Prometió mostrar el rostro de uno que le gustó especialmente ¡y ha cumplido su promesa! Lo ha hecho a través de un cómico video en su perfil de Facebook donde ha vuelto a derrochar simpatía y las puertas de su corazón abiertas. "¡Mi gente linda! Ustedes recuerdan que en mi viaje a Turquía les quede debiendo a nuestro chico guapo de telenovela, aquí les comparto este tbt donde por fin lo encontré. ¿Si es lo que esperaban?", bromeó. El galán en cuestión es este modelo al que, desafortunadamente, solo tuvo acceso a través de una amplia pantalla donde salía. "Me lo encontré en la pantalla de un televisor, porque en la calle, en la calle no me lo he encontrado y estoy loca por presentárselo". Después de un rato esperando a que saliera de nuevo la publicidad donde estaba este "bombón turco", por fin apareció para alegría a su vista. "¡Mírenlo ahí! ¿Dónde se consigue ese hombre?", gritó en medio de la calle. Adamari López Adamari López en Turquía | Credit: Facebook/Adamari López Aunque solo fue a lo lejos y a través de una pantalla, Ada quedó contenta. "Por lo menos lo vimos, se lo enseñé, ya me quedé tranquila, ya nos podemos ir. Les mostré un hombre guapo en Turquía, no se quejen", terminó entre risas.

