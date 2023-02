Adamari López: "Les presento a alguien muy especial para mí"

La constante presencia de un atractivo hombre en los famosos Reels de Adamari López no ha pasado desapercibida entre los seguidores de la carismática conductora puertorriqueña. La complicidad que derrochan cada vez que aparecen juntos a través de las redes sociales ha sido tal que muchos han creído que son pareja. Nada más lejos de la realidad.

Entre Adamari y Carlitos sí existe mucho amor, pero del que se da entre dos grandes amigos que se conocen desde hace muchos años y que siempre están ahí el uno para el otro.

Ambos llevaron a cabo este jueves una transmisión en vivo desde la página de Facebook de Adamari en la que compartieron detalles sobre su relación de amistad.

Hay una cosa que es el amor romántico, que es el que desafortunadamente no le puedo dar, pero el amor de amigo y el amor de persona que la quiere y la quiere ver bien va a estar siempre y por eso ella nunca va a estar sola — Carlitos

"Hoy quiero hablarles y compartir con alguien que es muy especial para mí, alguien a quien quiero mucho, a quien admiro, a quien respeto, con quien me divierto en cantidad y con quien en muchas ocasiones ustedes me han preguntado si es mi novio, si tenemos una relación, si hay algo profundo entre nosotros dos. Él es Carlitos", comenzó presentándolo la también actriz.

No son novios, pero…

"Hay una cosa que es el amor romántico, que es el que desafortunadamente no le puedo dar, pero el amor de amigo y el amor de persona que la quiere y la quiere ver bien va a estar siempre y por eso ella nunca va a estar sola", dejó claro Carlitos. "Independientemente de con quien compartamos nuestra vida romántica, sentimental o sexual, que es en la que realmente no te puedo dar nada… Pero fuera de eso todo lo demás lo tiene porque desde que me levanto creo que es la primera persona con la que hablo, me aseguro que arrancó su día bien, igual nos acostamos básicamente sabiendo que estamos bien porque obvio tenemos esa relación de trabajo también donde yo estoy apoyando su día a día pero también porque me gusta, siempre me ha gustado saber que está bien y ella de mí obviamente".

Así se conocieron

Adamari y Carlitos se conocieron hace más de dos décadas en una conferencia de prensa que dio la presentadora en su Puerto Rico natal luego de anunciar que tenía cáncer.

"En una de las entrevistas que yo hice ya sabiendo que tenía cáncer estuvimos haciendo la conferencia de prensa y ahí estabas tú preguntando, acompañando, solidario, aun cuando no éramos amigos, era simplemente un periodista", relató Adamari.

Años más tarde volvieron a coincidir en Miami y ya sus caminos no se separaron.

"Nos volvimos a encontrar grabando una novela en Miami y él se aparece por una de esas caballerizas donde yo estaba y nos conectamos ahí otra vez, otra vez fue como periodista, pero de ahí, no sé, nos dio por juntarnos más", explicó la presentadora. "Ahí la vida nos juntó y nos permitió conocernos de nuevo un poquito más", prosiguió Carlitos. "Tú te preocupaste que yo me había venido solo de Puerto Rico a Miami, en ese entonces estabas casada [con Luis Fonsi], en ese entonces me invitaron ustedes dos como pareja a ser parte del grupo de amigos y después trabajé 9 años con Fonsi y bueno viajamos por el mundo varios años también porque nos acompañaste a bastante de las cositas que hice y eras quien siempre me daba como ese 'tú puedes hacerlo', me animabas mucho. Fuiste quien me dijiste que Fonsi me quería contratar porque ella era como así muy de las que tenía que buscarlo todo".

El bonito gesto de Luis Fonsi

Carlitos, de hecho, estaba trabajando con Fonsi cuando Adamari y él se separaron. Afortunadamente, el cantante no lo obligó a tener que elegir entre Adamari y él.

"El mejor consejo y el mejor regalo que me hizo Fonsi en ese momento en que ustedes desafortunadamente tomaron la decisión de separarse 'a ella la vas a cuidar siempre y va a seguir siendo tu amiga'. Y eso la verdad que fue tremendo regalo porque me lo permitió y nos veíamos. Recuerdo aquellos Thanksgiving en que estaba en una casa y en la otra…", rememoró.

Su asistente personal

Además de ser uno de sus mejores amigos, Carlitos también es una especie de asistente personal para Adamari.

"Carlitos a mí me ayuda a resolver mucho la vida, además de que es mi amigo y de que tengo muchísima confianza en él, me ayuda en todo lo que es organización de las cosas en general de la vida, pero también en cosas de la casa: de pagos, de agenda para estar segura que no hago overbooking de dos cosas a la misma vez, de que cumplo con compromisos laborales que necesito tener y que no los sobrepongo con otros compromisos de la nena o personales y él me resuelve toda esta parte de la vida", compartió la conductora.

