¡La familia Costa-López crece! La copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) compartió la noticia a través de sus redes sociales. La también actriz no pudo reprimir las lágrimas al ver la reacción de su hija. Por Moisés González

Si hay unos padres amorosos con su hija esos son Adamari López y Toni Costa. La presentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español siempre están buscando cómo sacarle una sonrisa a su hija, ya sea con una espectacular casa de muñecas, como la que le regalaron meses atrás, o algo tan simple como pasar una divertida tarde de juegos en familia. Pero había algo que la carismática niña de 5 años llevaba pidiendo con mucha insistencia desde hace algún tiempo a sus papás. Un deseo que sus progenitores se resistían a cumplírselo. Hasta ahora. "Alaïa estaba loca por un perrito y después de mucho pensarlo y explicarle las responsabilidades, Toni Costa y yo decidimos que había llegado el momento", compartió la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro en Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz pareja preparó todo de una forma muy especial para que Alaïa se llevara la sorpresa de su vida al encontrarse de repente a la perrita en una de las habitaciones de la casa. Un momento de lo más emotivo que Adamari no dudó en compartir en sus redes sociales. "Ay que linda, es superlinda", expresó emocionada la niña al ver a su perrita. Image zoom Adamari López, Toni Costa y su hija con la nueva integrante de la familia Facebook Adamari López Más emocionada incluso que Alaïa estaba Adamari, quien no pudo reprimir las lágrimas al ver la tierna reacción que tuvo su hija al encontrarse por sorpresa con su perrita. La nueva integrante de la familia Costa-López tiene apenas dos meses de vida y se llama Ava. "Nació en el mes de marzo como Alaïa", contó Toni. Y, sin duda, es una belleza.

