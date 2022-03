¿Un príncipe azul o la lotería? Adamari López dice qué prefiere en este momento de su vida Tras ser vista con un misterioso caballero, Adamari López revela si quisiera darle una nueva oportunidad al amor o ganarse un buen premio de la Lotto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Últimamente Adamari López está jugando mucho con la idea de un nuevo novio! Y lo cierto es que la presentadora podría estar saliendo con alguien, pero no acaba de revelar quién es. No obstante, hay algo que la puertorriqueña preferiría mucho más que tener pareja. ¿De qué se trata? Pues de la lotería. López ha colgado un simpático video en sus redes sociales en el que asegura que ante todo quisiera ganarse la lotería. ¿Qué creen ustedes? En el video, una voz en off hace de hada madrina y le dice a López que le va a conceder un deseo. "Quiero que me toque la lotería", le dice la presentadora, mientras que el hada le pegunta que si no prefiere un príncipe, y la ex de Toni Costa vuelve a repetir que lo que quiere es la lotería. El video ha causado la risa de sus miles de seguidores. "Con la lotería puedes comprar los príncipes que te de la gana, JAJJAJJA"; "en este momento de tu vida lo tienes todo eres una REINA y la lotería ya te la ganaste con todos tus seguidores"; "creo que te ves muy bien sola, eres muy afortunada"; "voto por lotería 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️😂😂"; "correcto mi Ada el príncipe para luego", dijeron. López fue vista de fiesta el pasado noviembre con un hombre canoso que no se separó de ella, algo que vimos gracias a las historias compartidas por su mejor amiga en Instagram, lo cual desató los rumores de una posible relación. adamari lopez, look del dia Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro de sus simpáticos videos, develó cuál es el lugar de origen de su nuevo amor . "Sí, sí tengo", dijo en el video, y cuando le preguntan de dónde es ese novio responde que "de otro país". Por el momento no es público ningún romance que pueda tener la presentadora, mientras su ex pareja ya se ha dado otra oportunidad en el amor al lado de Evelyn Beltrán.

