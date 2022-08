Adamari López: "Aunque yo tenga una visión diferente he preferido callar siempre por el bienestar de mi hija" La conductora puertorriqueña nunca ha querido ahondar en los detalles de la separación, ni siquiera cuando Toni Costa reveló en La casa de los famosos uno de los motivos que, según él, enfriaron su relación de pareja. Ahora se ha sincerado al respecto en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos esperaban que Adamari López hablara para dar su versión de los hechos luego de que Toni Costa revelara a finales de junio durante su estancia en el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo) uno de los motivos que, según él, enfriaron su relación de pareja: la falta de intimidad entre ambos debido a que su hija Alaïa dormía siempre con ellos. "Yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va [separando] sí porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar", llegó a confesar a sus compañeros el también instructor de Zumba. Aunque Stephanie Himonidis comentó en su día en el programa hoy Día (Telemundo) que cuando Adamari regresara de vacaciones le preguntarían sobre el tema, eso nunca sucedió. Desde un inicio, la carismática conductora puertorriqueña no ha querido ahondar en los detalles de la separación por el bienestar de su hija y así ha optado por mantenerse hasta ahora. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales se sinceró al respecto en un reciente video que publicó a través de su página de Facebook, donde habló a corazón abierto, como siempre lo hace, sobre su decisión de quedarse callada. "Muchos de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar… Todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija", aseveró. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "Yo pienso que todo tiene un momento y la niña tendrá cuando sea más grande o en el momento que ella me pida –porque yo le voy a hablar siempre con la verdad– una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos y pienso que ella tiene que tener la prioridad de saber primero por mí que enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir, pueda leer, –porque ella ya sabe leer– o puede entender de otra persona. Por eso muchas veces he preferido callar aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera y yo tenga una visión diferente u otro punto de vista, he preferido callar siempre por el bienestar de mi hija", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora quiso dejar un consejo a sus seguidores a raíz de lo que estaba compartiendo: "prudencia ante lo que les toca enfrentar en la vida. Piensen bien antes de, sobre todo por el bienestar de sus hijos, hablar de algo que pueda herirlos a ellos. Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad. En un momento donde estamos viviendo muchos problemas de salud mental cualquier cosa que uno pueda decir que los niños puedan cargar con ese peso, malinterpretar en un futuro, sentirse culpables o pensar algo que no es: prudencia, callemos y respetemos a nuestros hijos".

