Adamari López adorna la nueva portada de People En Español y habla de la importancia de la salud

Tras haber visto de cerca la muerte por la influenza que padeció en el 2018, Adamari López prometió cuidarse más. La copresentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) y embajadora de WW posó para la nueva portada de People en Español y habló en exclusiva con la revista sobre sus planes de salud para el 2020 y el gran susto que pasó durante la pandemia del coronavirus. "Todo es una motivación, todo lo que me ha tocado vivir. Las enfermedades son algo que uno no quiere tener", reflexiona la actriz puertorriqueña de 48 años, una sobreviviente del cáncer de mama. "Intento estar más consciente de cuidarme en lo físico y emocional".

Sin embargo, algo fuera de su control puso su salud en riesgo nuevamente. A finales de febrero, viajó a California a participar en el 2020 Vision Tour de Oprah Winfrey, donde compartió con Winfrey y otras celebridades en el Forum de Los Ángeles. Allí habló con los miles de asistentes al evento sobre su grata experiencia como la embajadora latina del programa WW. Entre las asistentes a ese evento auspiciado por WW estaban Jennifer López y la actriz Rita Wilson, esposa del actor Tom Hanks, quien días después anunciaría al mundo que ella y su esposo se habían contagiado del coronavirus. López comentó esta noticia en su programa matutino y tuvo que ella misma hacerse la prueba del virus por haber estado en el mismo lugar que Wilson, quien dio positivo al Covid-19.

Tras pasar una fuerte gripe al igual que su hija Alaia, de 5 años, a principios de marzo —temiendo ser una de las tantas personas infectas a nivel global— López se sometió en Miami a una prueba del COVID19, poniendo en vilo a sus allegados y sus fieles seguidores mientras esperaba durante días los resultados y se quedaba en casa en cuarentena. “Todo el mundo tiene miedo, tiene deseos de que acaben de hacer la vacuna del coronavirus”, dice. “Después de yo haberme enfermado hace un año y medio —y de haber estado en una situación tan comprometedora en términos de salud— claro que me preocupo, claro que pienso que me puede volver a pasar una situación similar, y no me lo deseo ni se lo deseo a nadie, así que he tomado las medidas de precaución”. Afortunadamente, el resultado de López fue negativo, y este fue solo un susto más en su vida llena de sustos.

Convertirse en parte de la familia de WW —junto con Oprah Winfrey— es parte de esa promesa que López se hizo a ella misma de cuidar más su salud. “El haberme unido a WW junto con Oprah y todo el equipo como embajadora latina ha sido espectacular”, dice. ¡Y los resultados ya saltan a la vista! Desde reunirse en enero con un coach de WW y empezar un nuevo régimen alimenticio —basado en contar puntos diarios que equivalen a calorías— ha rebajado unas 10 libras. Su régimen incluye más verduras y ensaladas. “Es lo que trato de comerme primero antes de comerme algo que me pueda hacer engordar”, admite López, quien comparte en detalle su plan de alimentación y ejercicio en esta nueva edición.

Si bien aún le faltan unas 20 libras para llegar a su peso ideal de 120 libras, no pierde el enfoque. “Veo el cambio en la ropa, de las tallas que me estaba poniendo a las de ahora hay una gran diferencia. Pienso que sí se ve y lo siento en mis medidas”, dice de su renovada figura. Sentirse con más vitalidad y energía es la mejor recompensa. “Mi salud está bien”, asegura. “Todos mis exámenes han salido normales”. Para cuidarse también en el plano emocional, comenzó a ver a una psicóloga en noviembre. “Sentía que estaba demasiado controladora —en la casa, con la niña, con el marido, con las cosas del trabajo— y sentía que tenía que soltar y tampoco sabía como. Entonces volví a terapia y me ha venido muy bien porque me da herramientas. Creo que me ha servido para tranquilizar esa parte emocional y para encontrar ese balance”.

La boricua comparte también en exclusiva detalles de su próxima boda con el coreógrafo y bailarín español Toni Costa, y habla de sus deseos de volver a ser mamá. "Estamos súper comprometidos en nuestro amor y trabajar por la relación todos los días”, asegura ella, quien dejará que Costa escoja donde pasarán su luna de miel una vez la pandemia global del Covid-19 les permita viajar nuevamente. Tras pasar la cuarentena con su pareja, López concluye: “Volvimos a entender que somos un equipo, que estamos juntos, que queremos seguir caminando en la misma dirección, que nos podemos complementar".

