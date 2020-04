¿Qué edad tenía? Adamari López pone a pensar a sus seguidores con esta foto La copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) pidió a sus fans que trataran de averiguar la edad que tenía en la foto que publicó en Instagram y, para su sorpresa, las respuestas fueron muy dispares entre sí. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Solo Adamari López es capaz de revolucionar las redes sociales con una solo imagen. La carismática actriz y conductora puertorriqueña puso a pensar a las más de cinco millones de personas que la siguen en Instagram con una fotografía suya que publicó este martes en Instagram en la que aparece con el cabello corto posando para el lente del fotógrafo Omar Cruz. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje pidió a sus incondicionales seguidores que trataran de averiguar la edad que tenía cuando le tomaron esa fotografía. "Me encontré esta foto mía que me tomó mi amigo y fotógrafo Omar Cruz. ¿Qué edad piensan que tengo aquí?", escribió la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) junto a la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para sorpresa de la propia Adamari, hubo respuestas muy diferentes entre sí, desde aquellos que opinaron que tenía 18 años hasta los que creyeron que ya rondaba los treinta. "Pareces de menos pero tenías 35", comentó una de sus fans. "Creo que tenías 21 años", opinó otra persona. La conductora al parecer prefirió dejar a sus seguidores con la duda ya que, a pesar de las más de 2 mil respuestas que generó la imagen, no aclaró la edad que tenía. De lo que nadie pudo dudar al ver la imagen es del gran parecido físico que existe entre Adamari y su hija Alaïa, especialmente en esa época de su vida. Image zoom Adamari López en Amigas y rivales (2001) Mezcalent De hecho, la pareja de Toni Costa también compartió en Instagram Stories unas escenas de su participación en la exitosa telenovela mexicana Amigas y rivales, historia que grabó en el año 2001, y el parecido físico con su primogénita es realmente asombroso. "Alaïa igualita a Adamari", comentó una seguidora.

