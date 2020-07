¡Adamari López por fin da el paso y se estrena emocionada en Tiktok! La conductora es una de las últimas famosas en unirse a la aplicación de moda y lo ha anunciado con un video muy divertido. ¡La cosa promete! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que más vale tarde que nunca y así mismo ha sido. Adamari López ha tardado en dar el paso pero por fin se ha animado a seguirle los pasos a otros artistas y abrirse su propia cuenta en Tiktok. Con la ayuda de Rodner Figueroa, su compañero en Un nuevo día, la conductora anunció a sus seguidores que está lista para sorprenderles con nuevos y locos videos en esta plataforma de moda. "Síganme, ¡vamos a ver qué locuras nos inventamos!", le expresó a sus fans en este divertido video. Estamos seguros que junto a la mente creativa de Toni Costa, su pareja, se les ocurrirá de todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Adamari se le acumula el trabajo. Instagram, Facebook, Youtube ¡y ahora también Tiktok! Esta aplicación ha sido uno de los pasatiempos de los famosos durante este confinamiento. Thalía, Érika Buenfil, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y otros muchos nos han hecho menos aburrida esta cuarentena gracias a sus ocurrencias. Apenas acaba de abrirla así que habrá que esperar, ojalá no mucho, para poder verla en acción con alguna coreografía, escena de telenovela o lo que quiera que se les ocurra. ¡Estaremos muy pendientes!

