Adamari López pide tranquilidad y aclara por qué está haciendo el programa desde casa estos días La conductora aclara a sus fans preocupados por qué no está yendo al plató de Un nuevo día y confirma para cuándo estará de regreso con sus compañeros. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes y, sobre todo, los fans de Adamari López no han parado de preguntar por ella al no verla en el plató de Un nuevo día. Hace días revelamos que la conductora está trabajando desde casa con intervenciones diarias pero sus admiradores siguen preguntándose por qué. Ante tanta insistencia y preocupación, la chaparrita ha grabado un video desde su hogar donde detalla por qué emite desde la sala de su casa y comunicó cuándo estará de regreso en los estudios de Telemundo. "Estas semanas nos ha tocado rotar, algunos están en el estudio y a otros nos toca estar en la casa. Y como ustedes han estado preguntando tanto dónde está Adamari, por qué no está en el show, quería dejarles saber que estoy muy bien", dijo con una sonrisa tranquilizando a todos. La puertorriqueña justo ha regresado hoy miércoles a su plató para alegría de sus fieles seguidores que ya se han quedado más felices y contentos. Junto a Chiqui Baby y el Chef James nos regalaba la mejor de sus sonrisas desde primera hora de la mañana. Precisamente por ellos es que Ada ha querido compartir también cómo han sido las emisiones desde su hogar estos días y cuál ha sido su oficina temporal. Ya que su amado Toni Costa, autor de este video, ha ocupado toda la sala para sus clases de zumba virtuales, ella se ha creado su propio rinconcito en la misma. Y la verdad el resultado no podría haber sido mejor. "Toni, mi marido, me ha ocupado la sala", decía traviesa. "Así que me cambié para esta esquinita y utilicé mi mesa del parchís", mostró feliz de la vida. A su alrededor dos elementos muy importantes que le acompañan, sus premios por su carrera y el cuadro que le regaló el bailarín por su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo algunos objetos que les quería mostrar, mi botella de agua... ustedes saben que yo siempre colecciono los papeles estos de las servilletas, setecientos cargadores, tengo los espejuelos para poder leer, tengo una manta porque me arropo", dice con la risa asomando y con la complicidad de su Toni del alma detrás de cámara gastándole bromas. Un video lleno de la luz, energía bonita y el sentido del humor que siempre desprende nuestra adorada Adamari. Feliz de verte en casa, en plató ¡o donde sea!

