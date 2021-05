El día que Adamari López concursó en un certamen de belleza ¡con 17 años! Tienes que ver el video de la presentación de la conductora en el certamen. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López se convirtió este martes en la gran protagonista del programa matutino de Telemundo hoy Día. El show que conduce de lunes a viernes la carismática presentadora puertorriqueña junto a Stephanie Himonidis, Nacho Lozano, Arantxa Loizaga y Nicole Suárez celebró por todo lo alto el cumpleaños número 50 de la querida conductora. Desbordada por tantas sorpresas y mensajes de felicitación, la también actriz no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas durante varios momentos del programa. Pero el festejo de Adamari en Telemundo se extendió más allá de la emisión de hoy Día. A través del canal de YouTube del programa, también se estrenó un video en el que Adamari repasó algunas de las batallas que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, como el cáncer de seno, y que la convirtieron en la mujer que hoy día inspira con su valentía. Entre los muchos recuerdos profesionales que afloraron en su mente en este día tan especial, la presentadora recordó cuando participó en un certamen de belleza en Puerto Rico en 1988. "Yo estuve en un concurso de belleza con esta estatura", rememoró con sarcasmo. La presentación de Adamari como candidata se puede ver a partir del minuto 4. Adamari tenía apenas 17 años y, aunque su belleza y carisma se hicieron notar durante el certamen, su baja estatura no le ayudó a alzarse con la victoria. "Era la más bajita y obvio no gané", compartió la pareja de Toni Costa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes de la participación de Adamari en Miss Turismo Puerto Rico se pueden encontrar en un video publicado en YouTube en el que se recoge el opening y la presentación de las candidatas que participaron ese año en este importante certamen de belleza.

