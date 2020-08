"Hay que aceptar las consecuencias de las acciones de uno". Adamari López opina sobre la actitud de Nacho La presentadora, que sabe de primera lo que son las críticas sin piedad en las redes, no comprende el comportamiento del cantante. "El que se enoja pierde". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada mañana, la mesa de debate de Un nuevo día arrancaba con las noticias faranduleras del momento, y Nacho ha sido una de ellas. El cantante abandonaba sus redes sociales muy enfadado por las críticas recibidas al saberse que esperaba una hija de su nueva novia, Melany Mille. Harto de los ataques, dio un portazo y cerró su perfil enojadísimo. Una actitud que Adamari López respeta pero no comparte. Ella es una de las personas más observadas y criticadas en este espacio, pero eso no le ha impedido ver el otro lado, el más positivo, el de la gente que sí te quiere. Image zoom Instagram/Un nuevo día "Como figura pública uno tiene que estar con el costalito de recibir buenas y malas críticas, el que se enoja pierde, el que se retira de las redes sociales por lo que dice la gente tampoco es correcto", opinó con respeto pero firme en su pensamiento. Y aunque no entró en juzgar si la vida personal del cantante es mejor o peor, sí expresó que como personas adultas que ya somos, también hemos de aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Image zoom Nacho IG/Nacho "Esta es una vida pública y hay que aceptar las consecuencias de las acciones de uno y enfrentarlas. Ya está", dijo de forma natural a su compañera Chiqui Baby. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante se sintió tan ofendido por la avalancha de comentarios malintencionados contra su persona y la de su pareja que optó por aquello de 'ojos que no ven, corazón que no siente'. El intérprete de "Andas en mi cabeza" se convirtió en papá por quinta vez hace unas semanas, esta vez de una preciosa niña llamada Mya. Junto a ella y su actual amor, la bella modelo y periodista venezolana, está viviendo en la Isla de Margarita, donde disfruta de los primeros días de vida de su princesita.

