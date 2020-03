Adamari López pasó un gran susto en el 2018 cuando se enfermó gravemente de influenza. Tras superar esta crisis de salud, la copresentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) opinó sobre la amenaza del coronavirus.

“Creo que todo el mundo tiene miedo, tiene deseos de que acaben de hacer la vacuna, aunque dicen que van a tardar como un año. Después de yo haberme enfermado hace un año y medio y de haber estad en una situación tan comprometedora en términos de salud, claro que me preocupo, claro que pienso que me puede volver a pasar una situación similar y no me lo deseo ni se lo deseo a nadie”, confiesa la puertorriqueña. “He tomado las medidas de precaución, yo ya estoy vacunada contra el flu y dicen que cuando estás vacunada son menos la probabilidades. Estoy constantemente lavándome las manos con agua y jabón, tratando de tomar todas las medidas de precaución y obviamente poniendo a Alaïa a que haga exactamente lo mismo”, añade sobre su hija de 5 años.

La actriz y presentadora ha intentando no alarmar a su hija, pero sí haciendo todo para disminuir los riesgos de contraer este virus. “Creo que ella no entiende mucho aunque el otro día ella estuvo enferma antes de que ella estuviera enferma y la llevamos al doctor. Estaba bastante congestionada, tuvo fiebre, tuvo tos y no se le quitaba y estábamos preocupados”, admite la famosa mamá.

Afortunadamente ya la pequeña está bien de salud. “Cuando regresamos del doctor, que ya le habían dado los antibióticos y medicamentos, la chica que me ayuda con ella le preguntó: ‘¿Tienes algún virus? Y ella dijo: ¿Qué virus, si yo no he ido a China?”, cuenta López sobre la niña. “Es lo que ella escucha, que el virus comenzó en China, pero le decimos que es un virus que puede ya dar en cualquier lugar porque hay gente que ha ido viajando, así que hay que tener ciertas precauciones“.

Adamari López será parte del evento Poderosas Live de People en Español el sábado, 14 de marzo, en el James L. Knight Center del downtown de Miami. Es gratuito, solo tienes que registrarte para asistir. ¿Ya tienes tus entradas?