Adamari López: "Si [Toni] tiene una relación que lo hace feliz se va a ver reflejado en sus acciones para con la niña y si ella está bien, que es mi mayor preocupación, yo estoy feliz". La carismática conductora de Telemundo abrió su corazón semanas atrás en una entrevista en su Puerto Rico natal y confesó, entre otras cosas, que se encuentra tomando terapia psicológica. "Creo que tenemos que evaluarnos nosotros mismos para saber cuáles son nuestros errores, para tratar de no cometerlos y qué no debemos aceptar desde el primer momento". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent A punto de cumplirse un año del sorpresivo anuncio de su separación de Toni Costa, Adamari López solamente tiene buenos deseos en su corazón para el padre de su hija. Preguntada semanas atrás en una entrevista en su Puerto Rico natal por la comunicadora Sandy 'La Candela' Rivera sobre su sentir ante que su ex ya esté rehaciendo su vida, la carismática presentadora no pudo ser más clara. "Deseo lo mejor para él porque así como mamá yo sé que si yo estoy bien la nena va a estar bien, él como hombre y como papá si está bien le va a regalar lo mejor a Alaïa", declaró la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor. "Si tiene una relación que lo hace feliz y que es la correcta se va a ver reflejado en sus acciones para con la niña y si ella está bien, que es mi mayor preocupación y mi principal preocupación, yo estoy feliz. No tengo nada que reclamar ni que decir, para nada", agregó. Toni Costa Evelyn Beltrán Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán | Credit: IG Evelyn Beltrán Estoy yendo a mi psicóloga para poder entender porque a veces queremos buscar el error en las otras personas y creo que tenemos que evaluarnos nosotros mismos para saber cuáles son nuestros errores, para tratar de no cometerlos y qué no debemos aceptar desde el primer momento — Adamari López ¿Pero será que, así como sucedió con su ex, la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) está lista también para abrirle las puertas de su corazón a un nuevo amor? "Yo no ando buscando nada, pero a lo mejor te puedo decir que en este momento no estoy [lista] y salgo por la puerta y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando y de un minuto a otro todo cambia. Pero en este momento mi prioridad es Alaïta y creo que todavía hay muchas cosas y hay un tiempo que creo que quisiera darme para seguir creciendo, seguir conociéndome, seguir entiendo los procesos que me han tocado, para poder si en algún momento llega esa cosita que te vuelve a mover el corazón pues darle lo mejor para a lo mejor no seguir uno en un círculo vicioso de cosas y comportamientos y cometer los mismos errores", se sinceró la conductora, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores solo en Instagram. Adamari Lopez, look del día Adamari López | Credit: La Mesa Caliente/Instagram "Estoy yendo a mi psicóloga para poder entender todas esas cosas, para poder seguir en paz y para poder entender porque a veces queremos buscar el error en las otras personas y creo que tenemos que evaluarnos nosotros mismos para saber cuáles son nuestros errores, para tratar de no cometerlos y qué no debemos aceptar desde el primer momento […]", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De llegar en algún momento una persona especial a su vida, Adamari tiene claro que esperaría un tiempo antes de presentársela a su hija para cerciorarse de que la relación tiene futuro. "Ya yo no estoy para jugar a mentir a ver qué pasa, yo también la próxima persona que llegue a mi vida antes de presentársela a la niña tengo que pasar por un proceso de evaluación de la relación para ver si vale la pena hacer una introducción para no llevarle un hombre nuevo a la niña cada vez que se me presente la oportunidad de conocer a alguien", aseveró.

