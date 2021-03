"En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aún cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo", compartió Adamari. "Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así".