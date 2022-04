Así fue el encuentro entre Adamari López y Niurka Marcos luego de que en el pasado la vedette criticara su manera de vestir Adamari y Niurka coincidieron este miércoles en Las Vegas en el marco de los preparativos de la premiación de los Latin America Music Awards 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza a Niurka Marcos es que es una mujer sin filtros. La vedette cubana dice las cosas como las siente y no duda en decirle sus verdades a quien considere oportuno. Muchas han sido las celebridades que han sido víctimas de sus mordaces comentarios, entre ellas Adamari López. La carismática conductora puertorriqueña recibió duros comentarios por parte de Niurka en el año 2020 con motivo de los looks que lucía en su programa Un nuevo día (Telemundo). "Por favor, necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a Adamaris de su diseñador, es un hostil peligroso para su imagen. Intenta destruir su carrera", llegó a escribir la vedette en Instagram. Screen Shot 2020-02-27 at 10.49.28 AM Credit: niurka marcos IG Dos años después de lo sucedido, Adamari y Niurka coincidieron este miércoles en Las Vegas en el marco de los preparativos de la premiación de los Latin America Music Awards 2022, evento que Telemundo transmitirá esta noche en vivo y en el que ambas estarán participando. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Así fue su encuentro Contrario a lo que pudiera esperarse debido al carácter explosivo que tiene Niurka, el cara a cara entre López y Marcos no pudo ser más armonioso, al menos lo que se mostró en cámara. Niurka Adamari y Niurka se encuentran en Las Vegas | Credit: Instagram hoy Día En la grabación, de apenas unos segundos de duración que se compartió a través del perfil de Instagram de hoy Día, se puede ver cómo ambas se saludan de una manera muy amistosa e intercambian comentarios respecto a la inminente participación de Niurka en la nueva temporada del reality show de Telemundo La casa de los famosos, que se estrenará el 10 de mayo. "Ya nada más de entrar gané", le dijo Niurka con su particular forma de ser. "Pásatela rico", le deseó Adamari sin ningún tipo de rencor por lo sucedido en el pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que ahora que Niurka participe en La casa de los famosos la presentadora de 50 años se convierta en una de las grandes defensoras del concurso de la vedette? El tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así fue el encuentro entre Adamari López y Niurka Marcos luego de que en el pasado la vedette criticara su manera de vestir

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.