Adamari López ¡Navidades en España! La conductora nos presenta al papá de Toni Costa ¡y son igualitos! La puertorriqueña ha compartido unas imágenes entrañables de su familia política y de estos días entrañables en la tierra de su futuro esposo. By Teresa Aranguez Con la llegada de las navidades llegan también los viajes para reencontrarse con la familia. Muchas de las estrellas latinas afincadas en Estados Unidos regresan a casa en estas fechas para recibir a Papá Noel y el nuevo año. Es el caso de Toni Costa y Adamari López. La feliz pareja ha viajado con su hija Alaïa a España, concretamente Valencia, la tierra donde nació el bailarín. Desde allí ambos están compartiendo los mejores momentos de esta visita llena de comilonas sabrosas y reencuentros emotivos. De esta forma hemos conocido a miembros de la entrañable familia del español con quienes tiene una relación muy estrecha a pesar de la distancia. Entre ellos a su abuelita Goya o a su papá, de quien Toni ha heredado, además de su mismo nombre, también el físico. Image zoom Image zoom Toni Costa Quién parece encantada de la vida con este viaje es la princesa de sus vidas, Alaïa. Desde que ha llegado todo han sido besos y abrazos con sus primos, tíos y abuelos. La pequeña no ha dejado de sonreír desde que pisara nuevamente el país de su papá donde se siente como en casa a juzgar por las enternecedoras imágenes que han colgado sus papis en redes. Image zoom La chiquitina es el centro de atención. La lejanía les impide estar juntos todo lo que quisieran así que tienen que aprovechar estos viajes para exprimir el amor al máximo. Quien también está gozando como un enano es Toni, que nos ha enseñado la escuela de baile familiar que acaban de inaugurar. Se llama Elite y es un lugar de ensueño creado para los enamorados del baile. La parejita y su hija pasarán esta primera etapa de las fiestas en España y están aprovechando cada minuto antes de volver a Miami y a los proyectos laborales que les esperan para el nuevo año. Les deseamos unos días llenos de amor y felicidad. ¡Merry Christmas!

