Adamari López muestra su truco mágico para verse más alta en las fotos ¡y no son los tacones! Aunque no tiene complejo alguno por su estatura, la conductora igual emplea esta técnica para lucir tan alta y esbelta como toda una modelo. ¡Increíble! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que no tiene Adamari López son complejos. Así lo ha demostrado en sus diferentes publicaciones en redes donde se muestra al natural, como es y, sobre todo, abrazando su cuerpo de mujer. Mostrar la flacidez de su vientre sin filtro con total normalidad y las marcas propias del embarazo y posterior adelgazamiento, fue un gesto que muchas de sus seguidores aplaudieron y agradecieron. Otra de las características de Adamari por la que se ha dado a conocer como 'la chaparrita', es precisamente su altura. Tampoco le ha quitado el sueño. Tiene claro que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños así que ¡cero complejo! Sin embargo, sí que tiene un truquito para verse más alta cuando tiene que posar con otra modelo o compañera mucho más alta. Así lo desveló de lo más coqueta en sus redes. adamari lopez, look del dia Credit: Cortesía Aunque muchos puedan pensar que son los tacones sus mejores aliados para verse más alta, esa no es exactamente la técnica. A través de uno de sus ya divertidos reels, la feliz mami de Alaïa dio a conocer la técnica perfecta para cualquier sesión de fotos. ¡Infalible! "¡Lo que uno aprende con los reels y con Pau!", escribió refiriéndose a Paula Galindo, la experta en belleza, estilo de vida y empoderamiento que cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas publicaciones cortas y con tanto sentido del humor de Adamari se han convertido ya en una necesidad para sus seguidores. En ellas comparte, siempre en la mejor onda, además de truquitos tan útiles como este, también lemas curiosos de la vida. Y aunque algunos se asemejan a su vida, la puertorriqueña lo hace siempre para divertirse, arrancar unas risas y, por qué no, dar que hablar un poquito. ¡Atentos porque se vienen más!

