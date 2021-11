¡Llegó el espectacular árbol de Navidad de este año a casa de Adamari López! La conductora y su hijta Alaïa mostraron este adorno esencial para las fiestas con el que dejaron a todos sin palabras por su originalidad y delicadeza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada año, a casi orillas de la Navidad, Adamari López compartió con sus seguidores los primeros adornos de estas fiestas tan señaladas. Lo más importante ya ha llegado. Es su arbolito, o mejor dicho, arbolote, porque la puertorriqueña ha vuelto a elegir una talla XXL para este adorno tan esencial en estos días del año. No solo es grande, ¡también es original y diferente a todos los anteriores! La conductora sorprendió a todos con los delicados detalles y las novedades que añadió al árbol que presentó orgullosa junto a su amada Alaïa. "Como saben cada año hacemos un arbolito de Navidad en la casa y muchas veces tratamos de encontrar algo diferente", explicó ante la preciosa pieza. Es un árbol que mantiene el efecto de nevado que llega acompañado de unos complementos que son puro caviar en lo que a adornos se refiere. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz eligió los lazos de raso azul y unos adornos de cristal delicado que simulan tacitas de té, cruces, teteritas y las bolas típicas de Navidad. Tampoco faltan las flores y unas hojas blancas artificiales que le dan elegancia. Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent Esta preciosidad va a juego con los colores y ciertas piezas ornamentales de la casa de Adamari, especialmente el azul y los jarrones de porcelana. Madre e hija mostraron felices cómo ha quedado el árbol de Navidad en el que el querido Santa Claus dejará sus juguetes como cada año.

