¡Incómodo momento de Adamari López, deja ver más de lo que hubiera querido al bailar con Chiquibaby! A sus cincuenta años, ¡la mamá de Alaïa parece una veinteañera con su pequeño vestido de flores! Tan corto, que al bailar le jugó una mala pasada... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López está que arde, en el mejor de los sentidos. Una de las conductoras latinas más queridas de la televisión estadounidense, la ex de Toni Costa ha brillado como nunca este año 2021 pese a la separación del padre de su hija y los rumores de que éste estaría envuelto en una relación con la modelo mexicana Evelyn Beltrán. Mientras que la mamá de Alaïa brilla tras su cambio de hábitos en cuanto a la alimentación y el ejercicio en Así se baila, también está presente a todo dar en sus redes, compartiendo divertidos reels que hacen llorar de la risa a sus fans, como aquel en el que asistía muy sexy a una supuesta clase de cocina en la que el chef le despertaba más de una emoción. Y en cuanto a su vestuario, la bella Ada no deja de sorprendernos al aparecer cada vez más y más joven. Hoy lució como una veinteañera ataviada con un luminoso y escotado vestidito de estampados de flores corto, con mangas de farol, que terminaba rematado por un volante justo encima de las rodillas. Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus pies no faltó otra nota de color: sandalias de un fuerte amarillo, a juego con el tono de algunas de las flores de su atuendo. El vestido estaba firmado por Kiut y los zapatos de la colección Flor de María Rivera. Pero el momento más cómico del día fue aquel en el que bailó junto a su querida Stephanie Himonidis que dejó ver el momento incómodo en que a Adamari se le vió algo más de lo necesario, incluida su ropa interior... ¡un short negro! Adamari Chiquibaby Credit: IG Adamari López Siempre divirtiéndose, Adamari contagia su alegría frente a las cámaras, sea lo que sea lo que esté pasando tras las bambalinas. Un gusto ver a estas dos amigas y compañeras pasándolo así de bien en su lugar de trabajo de la cadena Telemundo.

