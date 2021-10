Adamari López muestra las remodelaciones de su casa: "Ayudan a cambiar la energía" La actriz lleva unas semanas inmersa en la transformación de varias partes de su hogar y este es el resultado final. ¡Qué preciosidad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López atraviesa uno de sus momentos más significativos. Los cambios de los últimos meses no han sido un camino fácil pero lo está enfrentando con la fuerza y el carisma al que tiene a su público acostumbrado. Además de una transformación física espectacular, también ha atravesado el difícil proceso de separación de su expareja, Toni Costa. Laboralmente, los proyectos se han multiplicado y la actriz está que no para. Nada de toda esa actividad ha impedido que se apaguen sus ganas de hacer cosas y así lo ha demostrado en su nuevo video de Facebook. Enamorada de su casa, Ada ha decidido darle un aire distinto en esta también nueva etapa que atraviesa. Feliz con los resultados, no dudó en mostrárselos a sus mayores cómplices, sus seguidores, a quienes dio un tour con todo el cariño. "Estos cambios nos ayudan a cambiar la energía y a que se vea mucho mejor", explicó "Yo creo que el lugar donde uno vive tiene que ser un lugar especial para uno, y uno se tiene que sentir cómodo en ese lugar", prosiguió entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La remodelación ha incluido una de las partes donde más vida hacen, la sala familiar, cuyo piso ha sido cambiado por completo dándole más luz y vida al espacio. "Estos cambios son buenos para atraer buena energía, sobre todo cuando han habido cambios inesperados", apuntó. Además de los suelos, la conductora también ha dado toques diferentes a otras partes y complementos de la casa como son sus lámparas, tal y como mostró hace días junto a su hermana Adilsa. Despacio pero sin pausa, Adamari ha ido haciendo cambios en todos los aspectos de su vida para no quedarse a vivir en la tristeza. Muchas cosas son distintas, pero hay una que sigue siendo la misma: su sonrisa y optimismo.

