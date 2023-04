La nueva rutina de Adamari López en las mañanas tras salir de Hoy día La conductora compartió a qué dedica esas primeras horas ahora que no madruga tanto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen casi dos semanas de su salida de Hoy día, Adamari López sigue siendo la reina de las redes sociales, donde comparte sus momentos, situaciones y actividades del día a día. También sus reels cargados de humor. Ahora el madrugón no es el mismo. Pero igual la presentadora ha sabido ocupar sus mañanas con actividades motivadoras que le permitan tener el resto del día libre para su pequeña, Alaïa, tras la salida del colegio. A través de sus redes sociales, ella y su amigo del alma, Carlitos, dieron a conocer la nueva aventura que emprenden y que esperan que inspire a muchos a dar el mismo paso. Uno que tiene que ver con la salud y el bienestar personal. Adamari López Rutina matinal de Adamari López | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) La también actriz se hizo eco de la publicación de su compañero, quien mostraba lo que ambos andaban haciendo antes de las 8.30 de la mañana. "Ya hoy lo volvimos a dejar todo tempranito", escribía Carlos refiriéndose a la visita de ambos al gimnasio You Fit, donde entrenan duro cada mañana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los dos, asesorados por el personal del lugar, sudaron la gota gorda haciendo ejercicios de peso que, a juzgar por sus caras, les dejaron fatigados. Adamari López Adamari López y su amigo, Carlitos dándolo todo en el gimnasio | Credit: IG/Adamari López y Carlitos Eso sí, el resultado mereció la pena porque salieron de allí encantados, en forma y con toda la energía. Ahora que Adamari tiene más tiempo en las mañanas, entrena a primera hora, sacándole más jugo a la jornada. Su expareja, Toni Costa, sigue llevando a la pequeña a la escuela tal y como muestra con tanto amor en sus historias de Instagram, a menos que un viaje por trabajo se lo impida. La vida sigue y Adamari con ella, con más ganas e ilusión si cabe.

