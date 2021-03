Close

Las estrictas medidas de precaución que se tomaron en la fiesta de cumpleaños de Alaïa Adamari López compartió este miércoles un vídeo en su canal de YouTube en el que detalla todas las medidas que se implementaron para que se pudiera celebrar con la máxima seguridad posible la fiesta de su hija en medio de la pandemia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa celebraron el pasado sábado el cumpleaños número 6 de su hija Alaïa con una fiesta acorde a la situación que se está viviendo por la pandemia. "Este año nosotros queremos hacer esta celebración con mucho cuidado, con mucho respeto por lo que está pasando, pero no queremos dejar de celebrarlo", comenzó explicando la carismática conductora puertorriqueña del programa hoy Día (Telemundo) en un vídeo que publicó este miércoles en su canal de YouTube y que grabó justo el día de la fiesta. Para empezar, la celebración transcurrió en el jardín de la propia casa de la familia Costa-López, por lo que todo fue al aire libre y en un entorno controlado y seguro. A diferencia de los anteriores cumpleaños, en este no hubo muchas personas. La lista de invitados, de hecho, se redujo a los "compañeritos de escuela" de Alaïa. Además de contar con una 'estación' en el jardín para limpiar a cada rato las manitas de los niños y del uso obligatorio de las mascarillas durante toda la fiesta –a excepción del momento de la ingesta de comida–, Adamari y Toni implementaron otras medidas adicionales. "Todo [refiriéndose a la comida] lo vamos a entregar además en platos individuales para que no haya esa posible contaminación cruzada cuando una persona agarra de la comida y ya ha agarrado otra persona", detalló la protagonista de la miniserie La suerte de Ada. "Tenemos un baño individual donde va a haber alguien limpiando siempre cada vez que alguien salga del baño y vamos a tener la estación de bebidas donde una sola persona es la que sirve", continuó explicando la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora se aseguró además de que el poco personal que contrató para la fiesta estuviera libre de la enfermedad infecciosa realizándoles a todos previamente una prueba de covid-19. "Estaremos tratando de que ella pueda disfrutar y que sea un día espectacular, pero que también guardemos las respectivas medidas de seguridad que hay que seguir teniendo", dijo.

