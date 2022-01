Adamari López reaparece en Hoy día y muestra las marcas que le dejó su tratamiento contra el coronavirus Tras la salida del hospital donde estuvo controlada y tratada para que el virus no fuera a más, la conductora ya está en casa a la espera de por fin dar negativo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por fin está en casa y, lo que es mucho mejor, sintiéndose bien y dejando atrás todos esos síntomas que el coronavirus provocó en Adamari López. La querida presentadora conectó con su programa matutino Hoy día y de la mano de su amiga y compañera Stephanie Himonidis compartió cómo está siendo su recuperación. Además de contar paso a paso su proceso y evolución, la puertorriqueña también mostró las marcas que le ha dejado el tratamiento contra la COVID-19 de la que pronto espera salir negativa para retomar sus rutinas. "Hoy me siento mucho más fuerte", explicó con cariño a sus compañeros de programa. "Estoy loca por irme a trabajar pero por el momento he salido positiva todavía", expresó con nostalgia y emoción a Chiquibaby, quien le aseguró que allá la esperan todos con los brazos abiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El grave estado de salud que pasó con la influenza hace tres años fue lo que la empujó a ir al hospital y tratarse de una forma más completa contra el coronavirus. "Tomando medidas de extrema precaución y para que no me volviera a pasar lo mismo, decidieron internarme y darme un tratamiento monoclonal para que no me viera en la misma posición en la que me vi hace tres años", compartió con los televidentes. Adamari López Credit: Instagram Adamari López Un tratamiento que ha funcionado en cuanto a su bienestar pero que, inevitablemente, le ha dejado marcas en sus manos que cariñosamente mostró, siempre agradecida por los buenos resultados. "Aquí quedan las marcas de mis sueritos", enseñó con una sonrisa y sin perder el humor. Adamari cuenta los días para dar negativo y poder reunirse con sus seres más queridos, abrazarlos y rehacer su vida. ¡Toda la buena vibra para ti!

