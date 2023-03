Adamari López muestra el "lugar emblemático" en el que celebrará la primera comunión de su hija "Nos da muchísima emoción poder venir y hacerlo aquí. Me parece que la estructura del lugar va con el evento", expresó la carismática conductora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Adamari López le pone "muchísimo corazón" a cada evento que lleva a cabo para celebrar un acontecimiento importante en la vida de su hija Alaïa, como sucedió hace tan solo unos días con la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó para festejar sus primeros 8 años de vida. Y la primera comunión de la niña, que está a la vuelta de la esquina, no será la excepción. La carismática copresentadora del programa matutino Hoy Día (Telemundo), quien lleva meses organizando el que será uno de los días más importantes en la vida de su princesa, ya eligió el lugar en el que transcurrirá la celebración y quiso compartirlo este jueves con todos sus seguidores a través de su página de Facebook, donde supera los 8 millones. Como no podía ser de otra forma, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales o Bajo las riendas del amor se decantó por un lugar muy especial: el Hotel Biltmore, un monumento histórico nacional localizado en la zona exclusiva de Coral Gables, Florida. "Es un lugar emblemático en Miami y nos da muchísima emoción poder venir y hacerlo aquí. Me parece que la estructura del lugar va con el evento", contó Adamari. "Yo le pongo muchísimo corazón a cada uno de los eventos que hago de Alaïa y me parecía que esta era una ocasión importante porque además vienen todos los miembros de nuestra familia y es un momento importante para nosotros compartir con ella en esta celebración de conocer a Dios, de celebrar a ella dándole la bienvenida a ella personalmente porque cuando ella nació hicimos el bautizo pero esa es una elección que a lo mejor nosotros como padres hicimos por ella, pero esta es una elección que ella está haciendo de recibir a Dios en su vida, en su corazón, de seguirse guiando por la palabra de Dios y por ser un buen ser humano, así que emocionada por esta ocasión y por lo que vamos a vivir como familia y cómo lo vamos a celebrar", expresó la presentadora, quien mantiene una relación muy sana con el padre de su hija, Toni Costa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari eligió particularmente un salón dentro del lujoso hotel que reúne todas las características que ella estaba buscando para esta celebración. "Es un lugar que va a tener dos ambientes: la parte de abajo con todo lo que será la comida, la bebida, las mesas, y quizás esta parte de arriba como para que los niños jueguen, celebren, bailen, se diviertan también en esta área", explicó la conductora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López muestra el "lugar emblemático" en el que celebrará la primera comunión de su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.