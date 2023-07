Adamari López muestra el "lugar más especial" de su casa La conductora ha compartido muchos rincones de su hogar, pero sin duda este es el más especial para ella. Mira, mira... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Adamari López está a punto de alcanzar los 9 millones de seguidores en Facebook. La carismática conductora y actriz puertorriqueña se mantiene muy activa en esta red social, donde comparte a diario videos en los que se muestra en la cotidianidad de su hogar. La expresentadora de las mañanas de Telemundo ha mostrado muchos rincones de su bello hogar, pero le faltaba por compartir el "lugar más especial" que tiene en su casa. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Se trata de un rincón de su amplia sala en el que tiene una mesa con muchos recuerdos familiares, especialmente fotos de sus padres, quienes murieron hace años. "Aquí estoy en mi mesita especial en donde tengo a mi familia, a mis papás, fotitos de hace muchos años", comenzó compartiendo Adamari. "Mi papá y mi mamá fallecieron ya hace para papi 8 años y para mi mamá van 10 años. Yo siempre los he sentido presentes y los he sentido cerquita de mí y pues he tratado de traer parte de los recuerdos de ellos siempre además de en mi corazón también tenerlos en mi hogar para que los vea y sonría porque me da mucha emoción verlos. Pero también para que Alaïa conozca más de sus abuelitos y siempre los tenga presentes", explicó la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor. "Obviamente ella no tuvo la oportunidad de conocerlos y de saber lo especial que eran, así que yo le voy haciendo historias de cómo compartía con ellos, los recuerdos que tengo de cada uno…". Adamari López Credit: Facebook Adamari López Adamari López Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora de 51 años alberga en este espacio "ese tesoro de muchos de los recuerdos" de sus padres y momentos especiales. "Desde papi jovencito y mami jovencita, cuando se casaron, fotos de mis hermanos cuando nos llevaban a hacer actividades de las que mi papá era mueblero y entonces se hacían convenciones…", detalló. "¡Qué bello espacio tienes! Yo no tengo espacio para poner algo así, pero mis recuerdos los sigo teniendo en mi corazón", comentó una de sus seguidoras en su publicación. "La familia es lo más importante, qué bueno que recuerdes a tus padres y enseñes a tu hija ese amor y respeto hacia ellos aunque ya no estén presentes", comentó otra.

