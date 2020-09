"¡Qué flaca estaba!": Adamari López muestra fotos de su álbum personal y así reacciona La también actriz dio un paseo por algunas de sus fotos y reportajes del pasado desde que era una niña hasta momentos más actuales. Un camino lleno de aventuras. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya casi hemos perdido la cuenta de los años que Adamari López lleva en el medio. Aunque ahora nos deleita con su labor de presentadora, sus inicios fueron como actriz. A sus espaldas cuenta con títulos de éxito como Locura de amor, Amigas y rivales o Gata salvaje, entre otras muchas. Una etapa inolvidable de su vida que nuestra querida chaparrita recordó en uno de sus videos en Facebook. En realidad la mamá de Alaïa se encuentra ordenando sus recortes de prensa, fotografías y reportajes para organizarlo todo de una forma más ordenada. Y en ese empeño se tropezó con un material que le hizo reaccionar. "¡Madre mía, qué flaca estaba!", expresó al verse en unas fotos junto a Eduardo Capetillo durante su paso por la telenovela Camila, en el 1998. "¿Ustedes se acuerdan cuando yo era así de flaca?", preguntó juguetona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué envidia, qué envidia me doy yo misma", dijo en tono de broma y soltando una carcajada. Los años pasan, se es madre y el cuerpo se transforma. Recordemos que por aquel entonces Adamari apenas tenía 27 añitos y una agenda repleta de proyectos y largas horas en los sets de grabación. Hoy, aunque sigue trabajando duro en las mañanas con Un nuevo día, ha logrado encontrar ese balance para pasar las tardes con su hija y su pareja, Toni Costa, sus prioridades en la vida. Gracias Adamari por compartir esta belleza de momentos con tu público. ¡Quedan un millón de cosas más por vivir!

Close Share options

Close View image "¡Qué flaca estaba!": Adamari López muestra fotos de su álbum personal y así reacciona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.