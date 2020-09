Adamari López muestra el lugar 'secreto' de su casa La presentadora puertorriqueña se encuentra reacomodando este espacioso lugar de su casa y desde allí ha grabado por primera vez un vídeo que ha compartido con sus fans. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cocina, la sala, el baño, la terraza… Adamari López ha mostrado a través de las redes sociales muchos de los rincones que componen el bello hogar que ha conformado junto con Toni Costa en Miami, pero hay uno que había mantenido oculto hasta ahora: el garaje. La presentadora puertorriqueña decidió grabar el domingo un vídeo desde esta parte de su casa para enseñar a sus incondicionales seguidores la remodelación que está haciendo luego de que se le ocurriera trasladar hasta allí un mueble de zapatos que tenía en su clóset. Image zoom Adamari López/Facebook Una traslado que no resultó sencillo teniendo en cuenta que para acomodar el mueble en su nuevo espacio hubo que mover una tira de 8 muebles que se tuvieron que vaciar previamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tarea, como se podrán imaginar, mantuvo ocupados a la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y a su pareja durante horas. Image zoom Adamari López/Facebook Toni aprovechó la ocasión para mostrar por primera vez un pequeño rincón del garaje que tiene destinado a sus aficiones, entre ellas el golf, juego que practica siempre que puede. Image zoom Adamari López/Facebook "Miren mi secreto, mi rincón, es un garaje con un simulador de golf, tengo también un tirador de cerveza", contaba el instructor de Zumba mientras iba mostrando el lugar. La también actriz prometió a sus seguidores mostrar el resultado final una vez que esté todo acabado y bien ordenado, por lo que habrá que estar atentos a sus redes sociales.

Close Share options

Close View image Adamari López muestra el lugar 'secreto' de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.