Adamari López muestra la decoración navideña del jardín de su casa Además de decorar el interior de su hogar, la carismática conductora puertorriqueña decidió decorar este año también el exterior de su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A mediados de noviembre, Adamari López mostró a través de las redes sociales el espectacular árbol de Navidad que preside la sala de su casa. "En estas fechas en donde todo ha subido y la economía está muy mala tener un arbolito que uno pueda reciclar y que podamos además cuidar el medio ambiente al no utilizar un árbol natural puede ser de gran ayuda", contó sobre el mismo la conductora puertorriqueña, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram. Pero la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro no solo decoró este año el interior de su casa. La carismática conductora de Telemundo, quien este martes estrenó un nuevo programa en la cadena, también quiso llenar de magia, ilusión y color el exterior de su hogar. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Este año estoy decorando también con luces afuera de la casa, vengan para que vean además que he puesto un Santa Claus, he puesto un arbolito de navidad afuera, estoy poniendo las luces en las palmas y yo creo que todo eso alegra mucho, a Alaïa le gusta mucho celebrar esta época y qué mejor manera que hacerlo decorando afuera y dentro de la casa", expresó la mamá de Alaïa a través de un video que compartió este martes desde su página de Facebook. Adamari López Credit: Facebook Adamari López La presentadora, quien recientemente se reencontró con varios excompañeros de Telemundo en un evento en Miami, también quiso compartir con sus seguidores su reflexión en esta navidad. "[La navidad es] época de reconciliación, de amor, de poder pensar en cosas positivas, en cosas lindas para hacer al prójimo, aunque se supone que las hagamos todo el año este es un buen momento de reflexionar y enseñarle a nuestros hijos que la casa no solo se decora por fuera y no solo es para que sea bonita, sino un momento en el que reflexionamos de todas las cosas que hemos estado haciendo, que nos han sucedido y cómo queremos visualizar y encaminar nuestra vida. Y ese es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos para ser mejores seres humanos, para poder ayudar al prójimo", expresó la conductora de 51 años. Adamari López Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Decoren la casa, pero sobre todo decoren su corazón de amor, de bondad, de solidaridad", señaló. "Si ven en estos momentos gente que está recogiendo juguetes para darle a los niños que a lo mejor no tienen tantas posibilidades no regalen solamente las cosas que son viejas o que tienen ustedes ya usadas, regalen cosas nuevas porque esos niños se merecen regalitos nuevos, regalitos que sean comprados con amor para ellos. No es solamente dar de lo que tenemos, sino comprar cosas para dárselas a esos niños que tanto lo necesitan".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López muestra la decoración navideña del jardín de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.