Muerta de miedo, Adamari López mostró su nueva locura. "¡Madre mía en qué lío me he metido!" Qué miedito pasó la conductora durante este fin de semana en la playa. Su intención era hacer disfrutar al cumpleañero, Toni Costa, pero la cosa terminó con Ada en el agua ¡y de lo más asustada! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nuestra bella Adamari López no gana para sustos. Su lado más romántico e ingenioso le hizo preparar un viaje sorpresa de cumpleaños a su Toni Costa que ha sido, literalmente, de cuento de hadas. Pero nada es perfecto y sin un toque de emoción e incertidumbre las cosas no terminan de salir bien. Así que en medio de este viaje la conductora vivió un momento que le puso de lo más nerviosa y sentir bastante miedito, tal y como ella misma expresó. "Madre mía, ¡en qué me estoy metiendo!", dijo aterrorizada. Resulta que para cumplir uno de los deseos de Alaïa, su hijita, y su casi esposo, pues tuvo que decidirse a montarse en una moto acuática. ¡Menuda aventura! Ada no estaba nada convencida pero por sus dos amores, y con algún que otro gritito de por medio, lo hizo y este fue el resultado. Era la primera vez que los tres se montaban en una moto de agua ¡y encima juntos!. "Yo tengo un poco de miedo. Pregunté si había uno de estos chalecos salvavidas que tuviera un silbato para mí por si acaso me caía", dijo antes de subirse a la moto. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alaïa, ¿tú crees que mamá lo va a hacer bien? ¿Y crees que no debo de tener miedo?", le preguntó a su nena, que no paraba de brincar y saltar de la emoción. "¡Yo quiero que vaya lento por favor", decía Adamari con nervios. Finalmente se subió a la moto, se dejó llevar ¡y todo salió de maravilla! Ni hubo caída ni se necesitó a ningún salvavidas. Una vez más, la presentadora enfrentó sus miedos y regaló un momento lleno de dicha y felicidad a su pequeña y a Toni, ese niño grande al que adora. ¡Gracias por compartir este momento con nosotros!

