Adamari López da a conocer un momento muy importante en su vida Como es habitual, Adamari López gusta de compartir experiencias que son fundamentales y esta no vez no fue la excepción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Credit: Adamari López Instagram Es bien sabido que Adamari López disfruta mucho pasar tiempo en familia y más cuando puede ver a sus parientes en Puerto Rico. La famosa hizo un viaje a su tierra natal y aprovechó su estancia para convivir con su hermano Adalberto López; así como, con tíos, primos y sobrinos; lo cual, no dudó en presumir públicamente, tal como lo hace con otras situaciones de su día a día. "De lo que más disfruto, ¡los momentos en familia!", escribió López en su cuenta de Instagram. "¡Un pequeño resumen de mi sábado! El de ustedes ¿cómo estuvo?". Acompañó este mensaje con diversas imágenes donde se puede apreciar a la actriz en diversas situaciones con algunos parientes. Así, posó con todos en unas escaleras; también se tomaron una fotografía mientras comían en un restaurante. Además, la famosa, quien porta un atuendo rosa con zapatos dorados, no dudó en mostrarse junto a sus sobrina o con sus tíos. Adamari López Credit: Adamari López Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas no dudaron en pronunciarse ante esta experiencia de la exconductora de Hoy día. "Los mejores momentos se pasan en Familia. Dios los bendiga a todos"; "Que hermosa familia Ada"; "Bello tu sábado y bella la niña que esta contigo, yo fui a ver a mi mami que tiene 95 años y tiene Alzheimer, vive en Miami con mi hermana"; "Hermosa familia. Un privilegio conocer parte de ella", y "Disfruta de tus vacaciones con tu familia, recargar energía con los abrazos de nuestro seres querido es lo mejor", fueron algunos comentarios. Adamari López También hubo quienes se extrañaron ante la ausencia de Alaïa. "Falta la niña"; "Nada más falta Alaïa"; "Y falta Alaïa"; "¿¿¿Y Alaïa???", y "¿¿¿Y Alaïa??? ¿¿¿¿Heeee,,,????", agregaron. Adamari López no se ha pronunciado con respecto a Alaïa, solo comentó que este se trató de un paseo breve a su país.

