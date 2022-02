El cara a cara de Adamari López y Miss Puerto Rico Michelle Marie Colón, ¿quién baila mejor? La presentadora inició la visita a su natal Puerto Rico —donde grabará varios capítulos de su programa Hoy Día de Telemundo— bailando junto a la reina de belleza, ¡mira! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López inició la esperada visita a su natal Puerto Rico con bombo y platillo. O mejor dicho con bomba y más bomba al realizar tremendo cara a cara con la Miss Puerto Rico, Michelle Marie Colón y mostrar sus pasitos del tradicional ritmo puertorriqueño. "Mi gente linda, estoy feliz desde mi tierra Puerto Rico. Aquí, desde el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan", exclamó orgullosa la chaparrita en una de sus historias de Instagram publicadas este domingo al hablar de las actividades que realiza en la isla y donde grabará el programa Hoy Día (Telemundo) . "Les tengo que contar que estuve con Miss Puerto Rico Universe, Michelle, en Loíza para bailar bomba y plena", explicó. "Agradezco a Hoy Día y a la hermosa Adamari López por visitar a nuestro bello pueblo de Loíza. Por siempre será un honor visibilizar nuestra cultura, gastronomía, música, tradición", exclamó por su parte Colón, quien el pasado octubre hizo historia al convertirse en la primera Miss Puerto Rico afrolatina. "Cada día reafirmo más el orgullo que siento por haber representado a este municipio y haber amplificado en el escenario universal, el orgullo por nuestra afro-descendencia e identidad caribeña". En las imágenes surgidas por redes se observa tanto a la actriz y presentadora como a la reina de belleza moviendo sus faldones al ritmo de la agrupación Los Negritos de la L y acompañadas por la folclorista Sheila Osorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El encuentro entre ambas celebridades hace eco a las palabras de orgullo por sus orígenes expresadas por la reina de belleza al ser coronada. "Soy una orgullosa mujer afrocaribeña, de descendientes africanos, estoy orgullosa de mis raíces", afirmó Colón, quien también es estudiante de medicina, tras su triunfo en el certamen de belleza al diario local Metro y al agradecer el apoyo recibido de parte de su pueblo. "Esta noche he ganado mi título de Miss Universe Puerto Rico por ellos y por el orgullo que siento por mis raíces negras". De acuerdo con el diario local El Nuevo Día, Adamari López visitará este martes el espectacular parque de Ventana al Mar en Condado, junto con la presentadora Alexandra Fuentes, y el miércoles visitará el Distrito T-Mobile al lado del actor y comediante Raymond Arrieta para grabar las emisiones diarias del matutino.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El cara a cara de Adamari López y Miss Puerto Rico Michelle Marie Colón, ¿quién baila mejor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.