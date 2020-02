Atención al swing de Adamari López bailando merengue por el día de la independencia dominicana Adamaría López se robó el show con el merengue que bailó con su compañero Héctor Sandarti en la celebración en Un nuevo día del Día de la Independencia de República Dominicana By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz y presentadora Adamari López se unió a ritmo de merengue a la celebración del Día de la Independencia de la República Dominicana, que hoy conmemora su 176 aniversario. En un video compartido en la cuenta de Instagram del programa Un nuevo día (Telemundo), la puertorriqueña y su colega Héctor Sandarti se robaron los aplausos del público cuando en medio del programa bailaron al sonar de las güiras y las tamboras. “Nada como un buen merenguito. Seguimos celebrando la independencia de República Dominicana y sintiendo el viernes más cerquita”, fue el mensaje que acompañó a la grabación en la cuenta del programa matutino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En República Dominicana, el ambiente festivo que suele reinar en un día como hoy contrastó este año con los actos reivindicativos que se llevaron a cabo a causa de la crisis política que atraviesa el país caribeño. Figuras de la música como Juan Luís Guerra, Vicente García o El Alfa se unieron a una manifestación bautizada con el nombre Trabucazo 2020 que se celebró en la plaza de la Bandera de Santo Domingo. Image zoom Los manifestantes exigieron responsabilidades al gobierno por la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero debido a un “fallo técnico” en las máquinas de votaciones. Además, solicitaron la renuncia de los jueces de la Junta Central Electoral, el órgano rector de las elecciones. Advertisement

