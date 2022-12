Adamari López revela su menú para esta Navidad: "Comer sano no es pasar hambre"

Como buena boricua, en la mesa navideña de Adamari López no faltarán el arroz con gandules y otros platos tradicionales de su natal Puerto Rico. Aunque no estará acompañada este fin de año de su pequeña Alaïa, quien se irá a pasar la Nochevieja a España con su papá, la presentadora de hoy Día tiene mucho para celebrar. Pero eso sí, sin pasarse de la raya y conservando el estilo de vida saludable que hace un tiempo la cambió para siempre.

"Yo creo que uno siempre puede comer las cosas que uno desee, pero tampoco se tiene que extralimitar", dijo a People en Español.

Según Adamari, a quien en ocasiones le gusta cocinar y que "por lo general me queda muy bueno", en estas fechas decembrinas no dejará de comer su arroz con gandules, aunque en porciones muy discretas.

"Esta es una época superbonita, donde se reúnen amistades, se come, se celebra, pero no hay que excederse en nada", aseguró la embajadora del programa WW, que la mantiene en el camino de un estilo de vida saludable y permite que otros opten por vivir de igual modo.

"Es un tiempo para disfrutar, pero tampoco tienes que excederte. Me permito comer lo que se come en esta época tradicional de la Navidad. En mi país, por ejemplo, se come el arroz con gandules, no como una cantidad exagerada, sino una porción pequeña, que me haga sentir satisfecha, pero que a la misma vez me dé la oportunidad de disfrutar el momento que estoy viviendo".

Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López

¿Y existe algún alimento que Adamari López tenga prohibido en su dieta o todo es bienvenido?

Yo sí me prohíbo alimentos que creo que no me benefician, y ni siquiera es un alimento, es un refresco. Yo no me permito tomar soda, y aunque todo con medida se puede, yo sé que para mí eso es un trillo para consumir más, porque es algo que me llama la atención y no me lo permito. Creo que es la única cosa que tengo restringida. No es que esté prohibido.

¿Crees que comer sano es sinónimo de "pasar hambre", como dicen algunos?

Para nada, pienso que es saber cómo hacer la elección de las cosas que quieres consumir y en la cantidad que las quieras consumir. Todo es válido a la hora de comer y a la hora de cómo lo quieres preparar. Yo creo que un estilo de vida saludable es poder tener la noción de lo que se quiere comer y de cómo lo organizas en el día. Pero no es pasar hambre.

¿Ya tienes tu menú de la cena de Navidad?, ¿quisieras compartirlo con tus admiradores?

No va a faltar uno de mis platillos favoritos, que me heredó mi padre, y es el bacalao. En Puerto Rico se prepara mucho lo que llamamos una serenata de bacalao. Es algo supersimple de hacer: después que salas el bacalao, lo cocinas con un poquito de aceite de oliva y le pones tomatitos arriba. Yo hiervo huevo y lo parto en pedacitos, le pongo cebolla, hiervo un poco de ñame o malanga y hago esa mezcla del bacalao con el ñame o la malanga. Es mi platillo favorito en Navidad. Me hace sentir satisfecha, me recuerda a mi papá, una de las personas más importantes en mi vida, me trae esos recuerdos de cuando lo preparábamos juntos.

Tampoco falta a la mesa el arroz con gandules y un buen pernil asado al horno. Todas estas cosas se hacen en Puerto Rico en la Navidad, son parte de mi cultura y no las puedo abandonar en estas fechas tan importantes. Ahora, a lo mejor las porciones que me sirvo son pequeñas, para sentirme feliz, satisfecha, pera no sentir que comí mucho o que se me pasó la mano. Es saber escoger lo que quieres y en qué cantidad lo quieres comer.

Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López

¿Qué otros hábitos saludables sueles mantener en tu día a día, además de la comida o el ejercicio?

Me encanta meditar, eso lo hago con Alaïa, ella me lo pide muchísimo también. Lo hago antes de acostarme a dormir, o cuando me levanto por la mañana y voy de camino al trabajo. Eso dicta cómo comienza y termina mi día. Hay que dar gracias por las cosas lindas que a uno le pasan, y yo tengo salud, tengo trabajo, tengo una hija, tengo una casa, tengo comida, cuántas cosas buenas tengo para agradecer y para celebrar.

Ahora que hablas de Alaïa, ¿educas a tu hija en el arte diario de comer bien y estar saludable?

Los niños son un ejemplo de los padres. Lo que tú les enseñes con el ejemplo, ellos lo imitan mucho, y Alaïa sí tiene sus comedias saludables. Yo hago que coma variado, que tenga siempre sus proteínas, o un vegetal para comer. Por lo general a ella la zanahoria es de lo que más le gusta, así que se le incluye en casi todas las comidas. Ella es una niña que hace mucha actividad física y quiere comer varias veces en el día, a veces le permito un snack que no sea muy saludable, pero el próximo snack no puede ser igual, entonces tiene que escoger alguna fruta, alguna verdura, algo que le aporte azúcar de forma natural, que ella pueda procesar y sea rica para ella. Siempre hay una opción que sea saludable y le aporte algo. Cuando ella te ve comiendo saludable, esas son las mismas cosas que va a querer probar e incluir en su día a día.

Adamari Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Adamari López

Adamari, si la salud es el espejo del alma, ¿cuán saludable están tu cuerpo y tu alma en estos momentos?

Creo que este es el momento en que más saludable me encuentro. He tomado desde hace un tiempo atrás decisiones que me llevan a estar saludable física, emocional y espiritualmente, y creo que todo lo que me ha pasado en la vida ha sido en el momento correcto y por la razón perfecta. Y estoy en un momento increíble de salud y en todos los aspectos.

¿Tienes algún consejo para aquellas mujeres que quieran mantener un estilo de vida saludable y les cuesta empezar?

Si queremos un estilo de vida saludable pero no trabajamos para eso, no hacemos ejercicios, no tomamos agua, no bajamos las porciones de comida, no hacemos decisiones correctas sobre lo que vamos a comer, entonces esa vida saludable no va a llegar. Nada baja del cielo, solo la lluvia. Uno tiene que trabajar para estas cosas, es cuestión de constancia y disciplina, pero hay que trabajar para ello.

¿Tienes alguna meta en cuanto a salud y estilo de vida saludable para el próximo año?