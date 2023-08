El mensaje de Adamari López en medio del revuelo causado por la nueva canción de Luis Fonsi La conductora y actriz puertorriqueña compartió este martes un divertido Reel que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Luis Fonsi | Credit: Instagram Adamari López; Mezcalent El nombre de Adamari López lleva días resonando con fuerza en los medios de comunicación y las redes sociales a raíz del reciente lanzamiento del nuevo tema musical de Luis Fonsi, 'Pasa la página', una canción que muchos creen que va dedicada a la conductora puertorriqueña. "Esto no es una indirecta para una persona, yo digo que es una directa para muchas personas que verdaderamente tienen que pasar página en muchos aspectos de la vida", explicaba, tras el revuelo generado, el intérprete de éxitos como 'Despacito' y 'No me doy por vencido' en una reciente entrevista con el comunicador Enrique Santos. "Esto no se lo estoy dedicando a una sola persona, se lo dedico a mucha gente que por muchos años no han sabido pasar página en muchos aspectos y que yo creo que se tenía que decir de una manera respetuosa, divertida, bonita. Yo me desahogo a través de las canciones y me estoy disfrutando mucho el tema". Luis Fonsi Luis Fonsi | Credit: Mezcalent La exconductora de las mañanas de Telemundo no ha querido pronunciarse directamente hasta ahora sobre este tema que tanto está dando de qué hablar y que la sitúa en el ojo del huracán. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Este martes, sin embargo, la también actriz compartió desde su perfil de Instagram un Reel que muchos de sus seguidores han interpretado como una reacción hacia la canción de Fonsi, a juzgar por los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Deja de decirme qué debo y qué no debo hacer, yo no hago caso", dice Adamari en el simpático video que ya acumula más de 300 mil visualizaciones y más de 13 mil reacciones. "Respuesta para Luis Fonsi" o "¿Así o más directa para Luis Fonsi?" son algunos de los miles de comentarios que recibió al instante su Reel. No es pullita para nadie Aunque muchos de sus seguidores relacionaron su mensaje con la nueva canción de Luis Fonsi, lo cierto es que Adamari se ha encargado de dejar claro en numerosas ocasiones que nada de lo que comparte en las redes sociales "es una pullita para nadie". Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es simplemente hacer contenido que divierta a la gente. Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo tan en serio", ha explicado.

