Adamari López manda contundente mensaje en sus redes sociales: "No vuelvas" Adamari López compartió un mensaje en sus redes sociales que dejó pensando a muchos de sus seguidores. "No vuelvas", advierte la presentadora y actriz puertorriqueña. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López dejó pensativos a muchos de sus seguidores en Instagram al publicar un nuevo reel. Con un look muy casual y juvenil, con jeans y tenis Converse, López dice en el video: "Si por mi actitud te alejaste, quiero decirte que no vuelvas, porque sigo igual o quizás peor. ¿Oíste?" La actriz y presentadora puertorriqueña acompañó el video con el mensaje: "¡No vuelvas! ¿A cuántos les han dicho esta frase?". Muchos de sus fanáticos quedaron intrigados de a quién le podría dedicar este mensaje la guapa soltera, quien se separó de Toni Costa en mayo del 2021. Los reels de López han dado mucho de qué hablar, y sus seguidores especulan si estos mensajes llenos de humor son indirectas. Lo cierto es que López sigue recibiendo likes y comentarios con sus videos en redes sociales. La boricua usó los hashtags "#humor #diversión #reels #fun" junto al video, para que no se lo tomaran muy en serio. Adamari Lopez Adamari Lopez | Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora de hoyDía (Telemundo) habló con People en Español sobre su vida con su hija Alaïa, de 7 años. "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento", dijo. "No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida", aclaró. "Creo que para eso tuve la juventud, y salí, y fui super noviera y disfruté mucho. Y en esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija". López añadió que será muy selectiva a la hora de escoger a su próximo compañero de vida. "Eso no es cualquier persona. Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar. Pero de tener ese pensamiento de una relación —que siempre empieza con una salida— uno no se puede negar a nada; pero no estoy ahora en eso", reveló. "Estoy en esta etapa de disfrutar con ella, y si se presenta algo bien. Y si no pues sigo adelante".

