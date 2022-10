¿Adamari López reacciona al anillo de Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa? ¡Mira su mensaje! Un mensaje que Adamari López compartió en Instagram poco después de que Evelyn Beltrán, la novia de su ex Toni Costa, presumiera un flamante anillo, ha llamado la atención. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Poco después de que Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, presumiera un flamante anillo en Instagram, disparando rumores de posible compromiso, Adamari López publicó un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención. ¿Va dedicado a su ex? La copresentadora de Hoydía (Telemundo) —quien se separó de Costa en mayo del 2021, tras ambos comprometerse en el 2014 en una playa de Punta Cana— publicó un reel en Instagram que dice: "señores están dando trabajo en el correo. A tí que tienes experiencia trayendo y llevando". Junto al video, la actriz puertorriqueña, quien está disfrutando su soltería, publicó el siguiente mensaje: "¡posiciones abiertas! ¿tienen referidos?". Adamari Lopez, Toni Costa y Evelyn Beltran Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Instagram/@evelynbeltranoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta ahora Toni Costa no ha respondido a People en Español al preguntarle si se comprometió con la modelo mexicana de 27 años, con quien celebró un año de relación. La joya que Beltrán mostró en Instagram disparó rumores de posible compromiso, pero hasta ahora ninguno de los dos lo ha confirmado. Beltrán incluyó junto a la foto un emoji de corazón rojo y otro del símbolo del infinito, causando aún más intriga. Toni reaccionó a esta foto de su amada en Instagram con varios corazones rojos y emojis de ojos enamorados. Ya el bailarín español había acaparado miradas con una argolla dorada que él lució en sus redes sociales hace días. Los seguidores de Beltrán la han llenado de comentarios haciendo la pregunta el millón. "¡Se comprometieron! ¿Porqué ayer Tony tenía anillo y hoy tú?", preguntó una seguidora. ¡Seguimos esperando la respuesta!

