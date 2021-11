¿Qué prefieres? ¿Una sexy Adamari en clase de cocina o la romántica noche de Evelyn Beltrán? La modelo mexicana, a quien se relaciona con Toni Costa, mostró su sofá en un ambiente romántico sin dejar ver quién había a su lado... Pero Adamari, sensual en su clase de cocina, nos sacó las lágrimas... ¡De risa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa continúa triunfando y dio a entender desde sus redes que volverá a bailar en televisión, después de contar en sus historias que estaba ensayando de nuevo tras el éxito de su intervención en Nuestra Belleza Latina el pasado domingo con su aplaudido tango. Mientras, su amiga Evelyn Beltrán, la espectacular modelo mexicana con quien se le relaciona, mostró un romántico y misterioso ambiente la noche de ayer. Desde sus propias historias, la bichota, que así le conoce en las redes, mostró en un video, sentada en el sofá frente a la televisión y envuelta en una luz muy tenue, un ramo de rosas rojas tras unas letras doradas donde podía leerse LOVE, mientras oía la canción Dime que sí de Jay Wheeler. En un momento, la espectacular Beltrán parece que va a mostrar quién está sentado junto a ella, pero cambia el sentido del recorrido de su celular, para mostrar la letra de la música que está escuchando en la pantalla de la televisión. Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que Toni Costa compartía en redes su mayor miedo del día a día, su expareja compartió uno de sus videos más simpáticos hasta el momento: una sensual Adamari López observa con segundas intenciones cómo un supuesto chef le da una clase de cocina. Como la gran actriz que es, la conductora hizo reír como nunca a sus seguidores. "¡No te había visto tan interesada cuando trabajábamos juntos!", señaló el famoso Chef James provocando la carcajada entre los fans de la mamá de Alaïa. Desde luego, está claro que Adamari sigue siendo una líder entre sus fieles fans, que aprecian su humor y su positivismo día tras día, no importa lo que enfrente.

