Después de posar con Toni Costa, Adamari López manda este mensaje a quienes la critican La conductora puertorriqueña grabó un video con unas palabras dirigidas a aquellas personas que no cesan en opinar sobre su vida y sus actos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de la fiesta de Halloween, Adamari López y Toni Costa dieron el mejor ejemplo de padres separados: estar unidos en este día tan especial por su hija Alaïa. La conductora compartió el bonito video de la celebración que los tres vivieron en las calles de Miami disfrazados de Ninjas y gastándose bromas. Una prueba que demuestra la cordialidad y, ante todo, el respeto que ambos se tienen a pesar de su ruptura. Sin embargo, como suele ocurrir en todo lo que rodea a la expareja, hubo para todos los gustos. Alabanzas por dejar verse juntos y malestar también. Una situación que no es nueva para ninguno ya que ambos están acostumbrados a las críticas, especialmente tras su separación. Adamari Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Alaïa Una vez más, pues no ha sido la primera, Adamari compartió un video muy significativo dirigido a todas aquellas personas que siguen rascando en la herida e intentando hacerles daño con comentarios inadecuados. En clave de humor pero con un mensaje directo, la puertorriqueña dejó saber al mundo cómo le sientan estos comentarios tan poco agradables contra su persona y su forma de vivir. "Tienes que dejar de preocuparte de esas personas que hablan a tus espaldas, recuerda que están en el lugar correcto: detrás de ti", mostró quedándose tan a gusto. En realidad no fueron sus propias palabras, sino las de una tercera persona ya que se trata de un clip de Tik tok, pero igual las pronunció acompañándolas de gestos fuertes, sonrisa pícara y la seguridad de que es así lo que piensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos de sus últimos videos en esta plataforma han ido por esa línea. Aunque en el pasado ha tratado de no entrar demasiado en este juego, Adamari ha dicho basta y, siempre con educación e ironía, quiere dejar claro que lo que digan los demás está de más. Ríe, canta, baila, sale, disfruta y hace lo que le hace feliz. La actriz atraviesa una etapa de cambios y éxitos personales y profesionales que nadie le va a arruinar, por más que lo intenten.

