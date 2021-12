El emotivo mensaje de Adamari López a su excuñada, hermana de Toni Costa La conductora compartió una publicación llena de amor y cariño del bueno para Lorena. Un detalle muy especial que Toni agradeció de corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su relación ya es agua pasada, pero eso no significa que su ruptura anule todo lo bonito vivido en el camino que han paseado juntos por una década. Adamari López lo ha vuelto a demostrar con un detalle muy especial hacia la familia de Toni Costa este sábado al compartir un mensaje muy significativo. Con motivo del cumpleaños de la que fuera su cuñada, Lorena, la conductora usó sus redes para mandarle una felicitación especialmente bonita. Un gesto que denota el cariño que mantiene a la que durante tanto tiempo fue su segunda familia y a quien le une, además del respeto, la pequeña Alaïa. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari publicó en sus historias de Instagram un video de un encuentro en el pasado entre ella, Lorena, su cuñada, y su hija. Tía y sobrina se abrazaban con un amor infinito. Las imágenes pertenecen al día de su cumpleaños de otro año, y en ellas se escucha a Ada y a los allí presentes cantarle el cumpleaños feliz. La publicación es tan especial que hasta el mismo Toni la ha compartido en sus historias de esta plataforma agradecido y emocionado. Y no solo eso, también lo ha hecho Lorena, quien al igual que su hermano es una gran bailarina. Pero hay más sorpresas para la tía. La princesa de la familia, Alaïa, también tiene un regalito muy especial para ella. Con esta foto y esta felicitación, la chiquitina le hizo saber cuánto la quería y mandó los mejores deseos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te quiero mucho y qué chévere que hoy estás celebrando tu cumpleaños. Felicidades tía Lorena", lee el cariñoso mensaje. Los buenos momentos son imborrables en el corazón y este cariño mutuo entre Adamari y la familia de Toni así lo demuestran. Toni Costa Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: Mezcalent; Instagram hoy Día Durante todos estos años, la puertorriqueña ha compartido momentos muy especiales vividos con su familia política tanto en Estados Unidos como en España, país que ha visitado en muchas ocasiones. Hoy, aunque las circunstancias son distintas, el cariño prevalece por encima de todo. ¡Felicidades Lorena!

