Adamari López: "Fonsi fue parte de mi medicina, de mi recuperación y lo agradezco infinitamente" La conductora puertorriqueña concedió una entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) en la que habló de la nueva etapa que está viviendo en su vida personal y recordó la importancia que tuvo su exesposo Luis Fonsi en su lucha contra el cáncer de seno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Adamari López es una de las estrellas de Telemundo, pero eso no impide que la conductora puertorriqueña conceda entrevistas a otras cadenas y programas de la competencia. La copresentadora de hoy Día (Telemundo) estuvo presentando días atrás en un evento en Miami la portada que protagoniza para la edición de otoño de la revista Estylo Magazine. Periodistas de diferentes medios de comunicación se dieron cita en el lugar para cubrir el evento, entre ellos 'Lucho' Borrego, panelista del programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). El exrostro de ¡Suelta la sopa! tuvo la oportunidad de conversar largo y tendido con Adamari sobre la etapa de plenitud que está viviendo tras su separación de Toni Costa. Adamari Adamari López en entrevista con 'Lucho' Borrego para ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: ¡Siéntese quien pueda! La entrevista se transmitió el pasado viernes en el programa que conduce Julián Gil, donde las declaraciones de la conductora generaron mucha admiración entre sus panelistas por la forma tan bonita y respetuosa en la que se expresó de su exesposo Luis Fonsi, entre otros temas. Adamari está en paz 'Lucho' Borrego: Antes la imagen que Adamari López le daba a muchos de sus fans es como dos tipos de Adamari… Siempre te veíamos cándida y ahora te vemos en una etapa como de sensualidad. Nunca te había visto tan sexy como ahora… Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Adamari: Lo que estoy es en paz, estoy tranquila, sigo siendo yo pienso que parte de la niña que todo el mundo ha conocido, pero también con la madurez de una mujer de 51 años que ha vivido muchas cosas, que me acepto, que me quiero, que me valoro, que me respeto como mujer y creo que es lo que hay ahora. L: Y saber que no te sentías cómoda, te habían quitado lo que era la feminidad [mastectomía] y saber cómo volver a enamorarte de ti misma y volver a encontrar la confianza en ti misma… A: Creo que la vida tiene ciclos en los que uno se va enamorando de uno mismo, pasa por algunos caminos difíciles, vives como una montaña rusa y vuelves a reencontrarte. Creo que son ciclos de la vida en los que hacen que uno crezca, que uno florezca… Su hija es su prioridad L: El tema de mamá, cuéntame un poco la fórmula, la fórmula que has tenido porque me imagino que tampoco ha de ser fácil saber que está tu ex por ahí, que tiene una nueva pareja o que de pronto tú quisieras tener una nueva pareja si es que no la tienes… Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent A: No sé si hay una fórmula mágica, lo que sí entendemos es que la niña tiene que estar bien, que la niña es nuestra prioridad y que ninguna de las cosas que hayan pasado entre nosotros dos en términos de él y yo personales van a afectar ese espacio que compartimos con ella. No borraría nada L: Si tuvieras que borrar una parte de tu vida cuál sería… A: Nada. L: ¿Incluso el cáncer? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A: Nada, creo que todo me ha enseñado. L: ¿El divorcio? Luis Fonsi Luis Fonsi y Adamari López en 2006 | Credit: Mezcalent A: Tampoco. Luis Fonsi fue parte de su medicina L: Se sobrevive al cáncer, se pasa el cáncer pero a veces las personas que están a nuestro alrededor a lo mejor no se sobrevive a pesar de que ame con locura y con pasión a la persona que elegí para casarme… A: Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda la vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente.

