Adamari López y su lucha contra el coronavirus: los síntomas, lo que sucede con su hija y la decisión que tomó para evitar que se repita el grave problema de salud que sufrió en 2018 La conductora puertorriqueña estuvo en 2018 al borde de la muerte por complicaciones derivadas de una influenza, por lo que está tomando todas las precauciones para que la historia no se repita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent El pasado viernes, Adamari López informó a través de las redes sociales que había dado positivo en la prueba de detección de la COVID-19, la enfermedad infecciosa que mantiene en vilo al planeta desde hace ya 2 años. La carismática conductora puertorriqueña publicó el fin de semana un video a través de su página de Facebook en el que compartió detalles sobre su estado actual de salud y los síntomas que la llevaron a sospechar que tenía coronavirus. "Empecé a sentirme con mucho dolor de garganta, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, creo que tuve fiebre, había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía. Me había hecho pruebas de COVID, en Telemundo nos hacen prueba de COVID todos los días, y mis pruebas habían salido negativas, pero después que dejé de ir a trabajar me volví a hacer una prueba, los resultados me llegaron y son positivos", explicó la también actriz de 50 años. La copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) informó para tranquilidad de sus incondicionales seguidores que "dentro de las circunstancias" en las que se encuentra está "bien", pero reconoció que ha decidido "tomar medidas de precaución para estar todavía mejor" con el propósito de evitar que se pueda repetir el grave episodio de salud que vivió en 2018 tras un diagnóstico de influenza y que la mantuvo al borde de la muerte por casi un mes. Adamari López Credit: Instagram Adamari López "Ustedes saben que hace unos añitos atrás yo me puse muy malita con influenza y a lo mejor por no ser proactiva las cosas se me complicaron muchísimo más, lo que no me voy a permitir en este momento tampoco", dejó claro la expareja de Toni Costa. "Voy a tomar medidas un poquito más drásticas para estar bien, para estar mejor y nada más quería dejarles saber". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari, quien ya llegó a los 7 millones de seguidores en Instagram, también habló en el video sobre su hija Alaïa y lo pendiente que ha estado de ella la pequeña a su corta edad. "Alaïa está bien, ha estado al pendiente de mamá, cuidándome, dándome su cariño dentro de las circunstancias. Ella también en algún momento estuvo como con catarrito […] y era lo que yo pensaba que teníamos las dos. Ella se va a quedar en la casa y va a estar bien cuidada y bien atendida y yo voy a atenderme un poquito más y a tomar más medidas de precaución para estar bien", compartió la jueza del programa de Telemundo Así se baila, quien anunció que se alejará un poquito de las redes sociales mientras se recupera. "Voy a estar a lo mejor alejada unos diitas de redes sociales o del trabajo, pero eso no quiere decir que esté mal, es simplemente para estar completamente bien y una vez ya me vaya sintiendo mejor les voy dejando saber".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y su lucha contra el coronavirus: los síntomas, lo que sucede con su hija y la decisión que tomó para evitar que se repita el grave problema de salud que sufrió en 2018

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.