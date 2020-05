¡Adamari López celebra su 49 cumpleaños en bikinazo y en un lujoso yate! La conductora lució espectacular en traje de baño y mostró, sin complejo, la cicatriz en su pecho pecho producto de su operación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno no cumple 49 años todos los días, así que justo un día antes de hacerlo, Adamari López ha festejado a lo grande en una prefiesta nada menos que en altamar. Junto a los amores de su vida, Toni Costa y su hija Alaïa, la conductora puertorriqueña ha podido disfrutar de unas horas en este lujoso yate donde ha celebrado por todo lo alto la llegada de un nuevo año. Además de brindar, bañarse en el mar y gozar de lo lindo con los suyos, ha presumido figura en un sexy bikinazo y ha dejado ver la cicatriz de su pecho que le dejó la operación tras sufrir cáncer de mama. Image zoom Adamari López La co-presentadora de Un Nuevo Día se veía radiante en este día tan soleado en Miami. Aunque su cumpleaños no es hasta el lunes, el trabajo le quitará parte del día, así que aprovecharon el domingo que está libre para pasar un ratito en familia haciendo algo diferente y dándose un rico chapuzón. Image zoom Adamari y familia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como todo un niño grande, Toni se tiró al agua y jugó con su pequeña ante la atenta mirada de su amada que tomaba entusiasmada el video para posteriormente compartirlo con sus fans. Un día entrañable en el que Adamari celebra lo más importante que tenemos, la vida. Luchadora incansable, nuestra chaparrita valora cada momento vivido al máximo recordándonos que los obstáculos también se pueden superar. ¡Gracias por ser un ejemplo!

