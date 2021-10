¡El look que demuestra que Adamari López está en los huesos! Con un sencillo look de jeans y camiseta, ¡no creerás cómo sigue perdiendo peso la ex de Toni Costa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡At´ónitos! Así nos tiene Adamari López cada vez que presume un nuevo modelito en sus redes y luce su cambio de imagen. Ella es la viva imagen de que "querer es poder" y tras realizar cambios sustanciales en cuanto a la alimentación y el ejercicio, se ha ido transformando a través de los meses de este complicado año para ella, donde el mayor cambio personal fue su separación de Toni Costa. Día tras día, sus multiples fanáticos siguen sin quitarle el ojo a esa transformación que tanto está dando que hablar y que inspira a sus seguidoras a realizar un cambio de hábitos. Algo que siempre acompaña de sus días de "consentimiento", en los que Adamari se mima con lujosos tratamientos de belleza. Hoy presumió una selfie en el que dejaba claro con un sencillo look que la conductora se está quedando en los huesos. Con unos blue jeans y un sencillo tank top blanco muy ajustado de sexy escote, la figura de Adamari está a años luz de cómo se veía hace unos meses. Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá de su hija Alaïa acaba de regresar a Miami después de pasar unos días con los suyos en la madre patria, donde presumió una vez m´ás sus buenas paellas y el calor de sus seres queridos. Al llegar confesaba desde sus stories que ansiaba reencontrarse con su hija "mi princesita", y hoy mostró como volvían juntos a sus clases de artes marciales. El parecido entre padre e hija es innegable, ahora más desde que el bailarín español compartió un singular video en el que la cara de su hija se transforma en la de su papá remarcando el parecido entre ellos. Toni Costa Alaïa Credit: IG Toni Costa Poco a poco se acercan las fiestas más familiares del año, Halloween, Thanksgiving, Navidad... ¿Se dará el tan ansiado regreso de Adamari y Toni sucede antes de que termine el año?

