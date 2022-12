Adamari López llora desconsoladamente en el último programa del año de Hoy día El show de Telemundo cerró el 2022 con un conmovedor episodio protagonizado por la puertorriqueña y sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido un año lleno de retos para Adamari López y muchos de los nuevos integrantes del programa Hoy día quienes, valientes y emocionados, dieron un carpetazo al 2022 en su último programa protagonizando una escena conmovedora. La producción les preparó una piñata a la que golpearían con fuerza expresando en cada palazo qué quieren olvidar del año que dejan atrás. Uno por uno fue dejando su dolor, sus debilidades y sus delicadas situaciones en cada golpe. Como resultado, Adamari, Chiky Bombom, Penélope Menchaca, Andrea Meza y el resto de colegas se mostraron visiblemente afectados al recordar esas duras experiencias. Especialmente sensible se mostró la puertorriqueña, quien gritó y sacó del pecho todo lo que le hizo daño este año. Pero, sus lágrimas también se acrecentaron por otra razón de peso. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "¡Por todo el coraje, las frustraciones y por no estar con mi hija este fin de año!", expresó mientras atizaba a la piñata colgada del techo. Por su parte, Menchaca rompió los corazones de sus compañeros al mencionar el gran dolor en su vida en este 2022. "¡Porque después de todo el sufrimiento te llevaste a mi niño!", gritó a puro pulmón refiriéndose a la muerte de su nieto Carlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue justamente en este instante que Adamari se vino abajo y rompió a llorar desconsoladamente. Aunque Penélope ya había contado el triste suceso, su grito desesperado al recordar este episodio pegó duro a la puertorriqueña quien estalló en llanto. Ambas mujeres, madres y compañeras, se abrazaron entre lágrimas, pero se recompusieron para desear un 2023 mucho mejor. "Suena trillado pero, ¡año nuevo, vida nueva!", expresaron todos al unísono. Con este último show del año, todos los conductores y colaboradores se mostraron decididos a recibirlo con la mejor disposición y alegría posible, haciendo de sus golpes lecciones para seguir creciendo y disfrutando de la vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López llora desconsoladamente en el último programa del año de Hoy día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.