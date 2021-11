¡Adamari López llama "sargento" a Toni Costa durante los ensayos de Así se Baila! Como el buen maestro que ha demostrado ser, Toni le exige a Ada sobre la pista de baile. ¿Volverá la chispa a renacer entre ellos el próximo domingo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Qué bárbara... ¡Este año Adamari lo está dando todo! Trabajando de sol a sol, con una figura envidiable, un éxito desorbitado en su trabajo y una sonrisa perenne en la cara pese, o gracias a, haberse separado del padre de su hija Alaïa… Pues para poner la guinda al pastel antes de que termine el año, ¡Adamari López se encuentra ya ensayando junto a Toni Costa para reventar la audiencia del domingo volviendo a bailar juntos en televisión! Al parecer, fue ella misma la que pidió al programa incluir un baile con su ex "y ellos me están complaciendo", reveló. "Así fue como nos conocimos, yo creo que así puede ser un buen cierre para nosotros", confirmó la bella conductora, entre rumores de que Toni Costa rehizo ya su vida con la modelo mexicana Evelyn Beltrán. Jacky Bracamontes comentó con prudencia: "Alaïa va a estar feliz, eso es lo único que sé", a lo que Adamari contestó: "Yo sé que sí". La tarde del lunes Adamari compartió un clip ensayando junto a Toni, en donde dio a entender que el profesor de zumba le traía por la calle de la amargura, exigiéndole a tope, como el buen maestro que siempre demostró ser en cuanto al baile se refiere, otorgándole un título militar: "El sargento Toni me tiene practicando", escribió mostrando su coqueto look casual y sus zapatos de tacón dorados. Adamari López Credit: IG Adamari López Toni Costa Toni Costa y Adamari López ensayando su número de baile | Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Cómo siga rejuveneciendo a este ritmo, Adamari va a acabar protagonizando El curioso caso de Benjamin Button! Hoy dejó atónitos a sus fans modelando un nuevo conjunto con un look minifaldero con el que le llovieron los piropos a diestro y siniestro. Adamari López Credit: IG Adamari López "Pareces hermana de Alaïa", llegaron a comentarle. Y es que con sus alegrías y sus tristezas, aunque sea a modo de montaña rusa, este sin duda es el año de Adamari López.

